به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی تابش فرد گفت: در پی سرقت تابلو و علائم جاده‌ای در محور لردگان به ایذه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ شهدا لردگان با انجام چندین روز کار اطلاعاتی، گشت زنی هدفمند و تلاش شبانه روزی، در نهایت سارق را شناسایی و در حین سرقت دستگیر و یک عدد تابلو راهنمایی و رانندگی مسروقه از متهم کشف کردند.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد، بیان کرد: سرقت یا تخریب اموال عمومی از جمله تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی جرم محسوب می‌شود.