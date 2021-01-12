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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۳۲

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان:

سارق تابلو و علائم جاده‌ای محور لردگان - ایذه دستگیر شد

سارق تابلو و علائم جاده‌ای محور لردگان - ایذه دستگیر شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از شناسایی و دستگیری سارق تابلو و علائم جاده‌ای محور ارتباطی لردگان - ایذه در عملیات پلیس این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی تابش فرد گفت: در پی سرقت تابلو و علائم جاده‌ای در محور لردگان به ایذه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ شهدا لردگان با انجام چندین روز کار اطلاعاتی، گشت زنی هدفمند و تلاش شبانه روزی، در نهایت سارق را شناسایی و در حین سرقت دستگیر و یک عدد تابلو راهنمایی و رانندگی مسروقه از متهم کشف کردند.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد، بیان کرد: سرقت یا تخریب اموال عمومی از جمله تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی جرم محسوب می‌شود.

کد مطلب 5120432

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