مشکلات ایثارگران زیبنده نظام نیست/ تامین ۶۲ هزار زمین برای مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر امروز در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به ایام فاطمیه اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر شهدا محسوب می‌شود و از این نظر جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: سرکشی از خانواده شهدا جزو ویژگی‌های حضرت فاطمه زهرا محسوب می‌شد.

وی با اشاره به مشکلات خراسان شمالی در حوزه زیرساخت‌ها گفت: این استان به دلایل مختلفی دارای عقب‌ماندگی‌های است اما می‌شود با عزم جدی و همبستگی گام‌های بلندی را برداشت.

اوحدی با تاکید بر اینکه خصلت‌های فطری انسان صرفاً مرتبط با دین نیست، گفت: در جامعه‌ای که ارزش‌های دینی وجود ندارد نیز ظلم و ستم ناپسند و راستگوئی و اخلاق‌مداری و ایثار نیکو است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی گفت: رهبر انقلاب از واژه مکتب سلیمانی استفاده کردند یعنی حاج قاسم چکیده‌ای از فضائل اخلاقی شهدا و فرماندهان را دارا بود.

وی افزود: شهدا مصداق آیات بسیاری از قرآن کریم هستند لذا زمانی که این افراد در قالب جسم مادی نمی‌گنجیدند به شهادت می‌رسیدند.

اوحدی در ادامه با اشاره به مشکلات جامعه ایثارگران کشور تصریح کر: زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که جامعه ایثارگران اکنون مشکل مسکن و اشتغال داشته باشند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: برای رفع بخشی از مشکلات این جامعه ۶۲ هزار زمین برای آنها تأمین شده و طبق تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی هزینه آماده سازی این زمین‌ها رایگان خواهد بود.

وی در انتها بیان داشت: ۷۰ هزار وام مسکن ۴ درصدی برای ساخت مسکن این قشر در نظر گرفته شده است.