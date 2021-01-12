افشین ملایی: فعالیت در راستای رفع کم تحرکی ملی یک کار جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی، مراسم تجلیل از فدراسیون ورزش‌های همگانی به خاطر کسب رتبه اول در پویش ورزش در خانه صبح امروز سه شنبه با حضور حمید بنی تمیم مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

افشین ملایی در این مراسم با تقدیر از حمایت‌های وزارت ورزش و معاونت توسعه ورزش همگانی این وزارتخانه با اشاره به ضرورت مشارکت گسترده تمامی دستگاه‌ها در مواجهه با کم تحرکی ملی بیان داشت: تنها در شرایطی می‌توان آمار کم تحرکی ملی را کاهش داد که ۷ کمپین ملی توسط دستگاه‌های مختلف در یک بازه ۴ تا ۸ ساله با یک پشتوانه مالی متمرکز بر روی کارگران، دانش آموزان، کارکنان دولت، نظامی‌ها، زنان خانه دار به طور منظم بر روی رفع کم تحرکی کار کنند، تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که کم تحرکی ملی تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.

ملایی با اشاره به مأموریت اصلی فدراسیون در زمان کرونا یادآور شد: مأموریت اصلی ما فراهم کردن شرایطی برای تداوم فعالیت بدنی و حفظ آمادگی جسمانی است، تنها چالشی که فدراسیون ورزش‌های همگانی هم اکنون با آن روبرو است مسئله کرونا است، در نشست مشترکی با معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش داشتیم شاهد بودیم، کم تحرکی در بین جمعیت ۱۳ میلیونی دانش آموزان از ۲۱ درصد به ۳۱ درصد افزایش داشته است و این زنگ خطر بسیار جدی است، فردی که در دوران کودکی و نوجوانی کم تحرک است بی تردید در جوانی و میانسالی نیز کم تحرک است و سلامتی اش را زودتر از دست می‌دهد.