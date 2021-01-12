رقابت شهر خودرو با نفت مسجد سلیمان بر سر جایگاه هفتم لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی دیگر در حالی دو تیم شهرخودرو مشهد و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه شهید بهنام محمدی به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم با ۱۲ امتیاز در رتبه‌های نهم و یازدهم جدول قرار گرفته‌اند و پیروزی در این دیدار می‌تواند هر یک از دو تیم را به رتبه هفتم بیاورد.

تیم فوتبال شهرخودرو هفته گذشته در مشهد با تک گل امین قاسمی‌نژاد توانست تیم سایپا را شکست دهد و بعد از چهار هفته ناکامی بالاخره پیروز شود و با روحیه خوب پا به این دیدار بگذارد. در طرف دیگر، نفت مسجد سلیمان هفته گذشته با دو گل مقابل صنعت نفت آبادان شکست خورده است.

زرد پوشان در ۲ دیدار گذشته خود نتوانسته امتیازی را کسب کند و با دو شکست متوالی پا به این دیدار خواهد گذاشت.

عنابی پوشان مشهدی هم در سه دیدار گذشته خود دو تساوی و یک پیروزی را کسب کرده است.

در پنج دیدار گذشته دو تیم نفت مسجد سلیمان و شهرخودرو مشهد، سه پیروزی برای شهرخودرو، یک برد برای نفت مسجد سلیمان و یک تساوی بدست آمده است.

بازی بعدی نفت مسجد سلیمان چهارشنبه یکم بهمن مقابل ذوب آهن است و در همین روز شهرخودرو به مصاف نساجی می‌رود.

دیدار نفت مسجد سلیمان و شهرخودرو مشهد از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه آغاز شد.