ساخت سریال درباره مبارزات انقلابی یزد/ تفاهمنامه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های صداوسیما، علی دارابی معاون امور استان‌های صداوسیما در آیین امضای تفاهمنامه ساخت سریالی با موضوع مبارزات انقلابی استان یزد در دوران انقلاب که ۲۲ دی ماه برگزار شد، اظهار کرد: لازم است جایگاه و سیره اخلاقی و مبارزاتی شهدای شاخص انقلاب به ویژه شهید والامقام آیت الله شهید صدوقی در قالب‌های گوناگون هنری و رسانه‌ای برای نسل امروز به خوبی ترسیم شود و یکی از بهترین ساختارها برای این مهم، قالب نمایشی است.

وی افزود: در ساخت این سریال باید به نقش تاثیرگذار شهدای شاخص و مردم انقلابی یزد در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شود و برای این منظور باید از همه ظرفیت‌ها بهره گرفت.

معاون امور استان‌های صدا و سیما بیان کرد: هر چند قهرمان داستان این مجموعه زندگی یکی از شخصیت‌های شاخص و انقلابی کشور در استان یزد است ولی باید با نگاهی هنرمندانه، سریالی قصه‌گو و جذاب داشته باشیم تا نسل جوان برای تماشای آن مشتاق باشند.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید از این رهگذر به معرفی ظرفیت‌های استان یزد در ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز بپردازیم.

محمد علی طالبی استاندار یزد هم در سخنانی با بیان اینکه معرفی این استان به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح است گفت: باید برای معرفی تاریخ، فرهنگ و ظرفیت‌های یزد تلاش کنیم و یکی از راهکارهای این مهم، ساخت مجموعه‌های نمایشی فاخر تلویزیونی است.