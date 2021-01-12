به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضور محمدصادق کشفی نژاد مدیرکل بهزیستی استان فارس، عملیات ساخت مجتمع مسکونی زنده یاد ناصر قائدی ویژه سکونت رایگان یک ساله زوج‌های جوان بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی لامرد آغاز شد.

کشفی نژاد در این مراسم گفت: فعالیت‌های انجام شده در بهزیستی شهرستان لامرد در حوزه‌های مختلف چشم گیر و شایسته تقدیر است.

وی همچنین با تشکر از تلاش‌های خیرین گرانقدر افزود: شهرستان لامرد یکی از شهرستان‌های پیش رو در زمینه جلب کمک خیرین است و مددجویان بسیاری تاکنون از این کمک‌های خداپسندانه بهره مند شده‌اند.

خیر لامردی؛ ۹ واحد مسکونی برای تازه عروس دامادهای تحت پوشش بهزیستی می‌سازد

معصومه کاظم زاده رئیس اداره بهزیستی لامرد با تشریح جزئیات این پروژه گفت: حاج غلام قائدی؛ خیراندیش لامردی در اقدامی خیرخواهانه، ۹و احد مسکونی را برای تازه عروس دامادها می‌سازد.

وی افزود: با تصمیم هیئت مؤسس خیریه زنده یاد قائدی که با حمایت خیراندیش حاج غلام قائدی مدیریت می‌شود نیز این پیشنهاد به مرحله اجرا رسید که این واحدهای مسکونی پس از افتتاح، در یک‌سال آغاز زندگی زوج‌های کم‌بضاعت تحت پوشش بهزیستی به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار گیرد که این کمک بزرگی در تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی آن‌ها در این بحران اقتصادی خواهد بود.

رئیس اداره بهزیستی لامرد اضافه کرد: این مجتمع مسکونی به‌نام «زنده یاد ناصر قائدی» فرزند خیراندیش یاد شده نامگذاری شد که ٩ واحد مسکونی در ۳ طبقه طراحی شد و در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع واقع در جوار مرکز معلولین ذهنی (قائدی) شهر لامرد احداث می‌شود.

کاظم زاده، اعتبار اولیه خرید زمین و آغاز ساخت این واحدهای مسکونی را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و از ادارات خدمات رسان اعم از شهرداری، گاز، آب، برق و مخابرات خواست تا در صدور مجوزها و اعطای معافیت‌ها درصورت امکان، همکاری لازم داشته باشند.

برپایه این گزارش، اهدای ۳۲ دستگاه تبلت به فرزندان دانش آموز زنان سرپرست خانوار بهزیستی لامرد با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال، ساخت نخستین مرکز نگهداری از معلولین ذهنی در لامرد با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال و پرداخت بیش از ۶ میلیارد ریال هزینه‌های جاری و تأمین امکانات این مرکز معلولین از دیگر اقدامات خیرخواهانه خیراندیش لامردی (حاج غلام قائدی) است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین، شبانی‌نژاد فرماندار لامرد، جمعی از حامیان بهزیستی، نماینده خیر احمد قائدی زاده و دیگر مسئولان حضور داشتند.