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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۳۰

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین:

پرونده زمین‌های نیاوران در سازمان بازرسی رسیدگی می‌شود

پرونده زمین‌های نیاوران در سازمان بازرسی رسیدگی می‌شود

قزوین - رئیس‌کل دادگستری قزوین با بیان اینکه پرونده زمین‌های نیاوران در سازمان بازرسی کشور در حال رسیدگی و پیگیری است، از رسیدگی به یک پرونده فساد هزار میلیارد تومانی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از رسالت‌های هفت‌گانه مشخص‌شده در سند تحول دستگاه قضائی پیشگیری است و قوه قضائیه اصلی‌ترین مرجع پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه بهترین راه مبارزه با جرایم و بهترین اقدام برای کاهش بزه، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی است و رسانه در این بین نقش مهمی را ایفا می‌کند، افزود: یکی از راه‌های اجرای سند تحول و پیشگیری از وقوع جرم استفاده از ظرفیت نخبگان در قالب‌های مختلف از جمله سمن‌ها است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه رسیدگی به فساد همواره وجود داشته و دستگاه با فساد در سطوح مختلف برخورد می‌کرده است، عنوان کرد: یکی از خلأهای اصلی دستگاه قضا عدم اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده بود.

وی بیان کرد: با حضور آیت‌الله رئیسی مبارزه با فساد ساختارمند و سرعت بیشتری گرفته و در برخی مواقع حتی بدنه از علمدار مبارزه با فساد در دستگاه عقب می‌ماند.

قدرتی ادامه داد: ۷۴۰ هزار پرونده در سه سال گذشته وارد دادگستری استان قزوین شده و با میانگین حدود ۱۹۳ قاضی به این پرونده‌ها رسیدگی شده است که کاری بسیار بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد با تمام قوا ادامه داد تأکید کرد: درحالی‌که در نه‌ماهه ابتدایی سال گذشته ۸۷ مورد اختلاس گزارش شده اما در نه‌ماهه ابتدایی امسال این تعداد به ۲۵ مورد رسیده که باید آن را نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا و برخورد با متخلفان دانست.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنین در ارتشاء و رشوه سال قبل ۱۸۳ مورد تخلف گزارش شده بود اما در ۹ ماهه امسال این رقم به ۱۱۷ مورد رسیده است.

وی تصریح کرد: در مبارزه با فساد از هر شخص و تریبونی که فساد را فریاد بزند و اعلام کند حمایت می‌کنیم اما نباید برخی از فریاد و عدالت‌خواهی در مواردی همچون هفت‌سنگان و اعتراض امام جمعه محترم سوءاستفاده کنند.

قدرتی اضافه کرد: پرونده‌های زیادی در استان قزوین در سکوت کامل مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج خوبی هم برای مردم به همراه داشت اما بنا به مصالح استان قزوین اطلاع‌رسانی نشده است.

وی بیان کرد: زمین‌های اطراف کانال قزوین و همچنین زمین‌های اطراف اتوبان قزوین به زنجان که از اموال دولت است توسط برخی افراد در حال فروش بود اما با ورود دستگاه قضا این فساد گسترده متوقف و هزاران میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت.

رئیس‌کل دادگستری قزوین گفت: پرونده زمین‌های نیاوران در سازمان بازرسی کشور در حال رسیدگی و پیگیری است و با مشخص شدن نتیجه، حتماً اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به ماجرای زمین‌های هفت‌سنگان نیز اظهار کرد: همه باید به نظر قاضی و رأی صادره احترام بزاریم و هرچه که خروجی دادگاه بود را بپذیریم و هیچ حرفی را بالاتر از حرف قاضی نبینیم.

قدرتی ادامه داد: عدالت‌خواهی در شعار ساده است اما نباید از مدار قانون خارج شویم و باید پاسدار حریم قانون باشیم.

قدرتی افزود: بدون هیچ اغماضی با متخلفین و مفسدین برخورد می‌کنیم و همین الان نیز پرونده یک فساد هزار میلیارد تومانی و همچنین قاچاق سوخت در استان قزوین در حال رسیدگی است.

وی در پایان یادآور شد: برای مقابله با توهین برخی افراد بدون نام و مشخصات در فضای مجازی به شخصیت‌های استان نیاز به شکایت اما در حد امکان به نهادهای امنیتی دستور پیگیری و رسیدگی به این ماجرا را داده‌ایم و امیدواریم به نتیجه منتج شود.

کد مطلب 5120453

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