به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از رسالت‌های هفت‌گانه مشخص‌شده در سند تحول دستگاه قضائی پیشگیری است و قوه قضائیه اصلی‌ترین مرجع پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه بهترین راه مبارزه با جرایم و بهترین اقدام برای کاهش بزه، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی است و رسانه در این بین نقش مهمی را ایفا می‌کند، افزود: یکی از راه‌های اجرای سند تحول و پیشگیری از وقوع جرم استفاده از ظرفیت نخبگان در قالب‌های مختلف از جمله سمن‌ها است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه رسیدگی به فساد همواره وجود داشته و دستگاه با فساد در سطوح مختلف برخورد می‌کرده است، عنوان کرد: یکی از خلأهای اصلی دستگاه قضا عدم اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده بود.

وی بیان کرد: با حضور آیت‌الله رئیسی مبارزه با فساد ساختارمند و سرعت بیشتری گرفته و در برخی مواقع حتی بدنه از علمدار مبارزه با فساد در دستگاه عقب می‌ماند.

قدرتی ادامه داد: ۷۴۰ هزار پرونده در سه سال گذشته وارد دادگستری استان قزوین شده و با میانگین حدود ۱۹۳ قاضی به این پرونده‌ها رسیدگی شده است که کاری بسیار بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد با تمام قوا ادامه داد تأکید کرد: درحالی‌که در نه‌ماهه ابتدایی سال گذشته ۸۷ مورد اختلاس گزارش شده اما در نه‌ماهه ابتدایی امسال این تعداد به ۲۵ مورد رسیده که باید آن را نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا و برخورد با متخلفان دانست.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنین در ارتشاء و رشوه سال قبل ۱۸۳ مورد تخلف گزارش شده بود اما در ۹ ماهه امسال این رقم به ۱۱۷ مورد رسیده است.

وی تصریح کرد: در مبارزه با فساد از هر شخص و تریبونی که فساد را فریاد بزند و اعلام کند حمایت می‌کنیم اما نباید برخی از فریاد و عدالت‌خواهی در مواردی همچون هفت‌سنگان و اعتراض امام جمعه محترم سوءاستفاده کنند.

قدرتی اضافه کرد: پرونده‌های زیادی در استان قزوین در سکوت کامل مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج خوبی هم برای مردم به همراه داشت اما بنا به مصالح استان قزوین اطلاع‌رسانی نشده است.

وی بیان کرد: زمین‌های اطراف کانال قزوین و همچنین زمین‌های اطراف اتوبان قزوین به زنجان که از اموال دولت است توسط برخی افراد در حال فروش بود اما با ورود دستگاه قضا این فساد گسترده متوقف و هزاران میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت.

رئیس‌کل دادگستری قزوین گفت: پرونده زمین‌های نیاوران در سازمان بازرسی کشور در حال رسیدگی و پیگیری است و با مشخص شدن نتیجه، حتماً اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به ماجرای زمین‌های هفت‌سنگان نیز اظهار کرد: همه باید به نظر قاضی و رأی صادره احترام بزاریم و هرچه که خروجی دادگاه بود را بپذیریم و هیچ حرفی را بالاتر از حرف قاضی نبینیم.

قدرتی ادامه داد: عدالت‌خواهی در شعار ساده است اما نباید از مدار قانون خارج شویم و باید پاسدار حریم قانون باشیم.

قدرتی افزود: بدون هیچ اغماضی با متخلفین و مفسدین برخورد می‌کنیم و همین الان نیز پرونده یک فساد هزار میلیارد تومانی و همچنین قاچاق سوخت در استان قزوین در حال رسیدگی است.

وی در پایان یادآور شد: برای مقابله با توهین برخی افراد بدون نام و مشخصات در فضای مجازی به شخصیت‌های استان نیاز به شکایت اما در حد امکان به نهادهای امنیتی دستور پیگیری و رسیدگی به این ماجرا را داده‌ایم و امیدواریم به نتیجه منتج شود.