به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین همایش راهبردی استاندارد و کیفیت نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد شهدا به‌ویژه دانشمند شهید «محسن فخری‌زاده»، گفت: خوشبختانه در این سال‌ها تعامل بسیار تنگاتنگی با وزارت راه و شهرسازی و همچنین مرکز ملی استاندارد رقم خورد که این موضوع نشانگر درک و عمق بینش هرچه بیشتر مدیران این سازمان‌ها از منافع ملی است.

وی با قدردانی از تمامی ارکان نیروهای مسلح و مؤسسه استاندارد دفاعی در تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای دفاعی، افزود: ما در گام اول و دوم انقلاب بحث پیاده‌سازی و تکمیل تمدن ایرانی اسلامی را دنبال می‌کنیم که رعایت استانداردهای دفاعی در تمامی ابعاد نقش به‌سزایی در این مهم خواهد داشت.

وزیر دفاع با بیان اینکه دشمن درصدد توقف و ایجاد سد در برابر حرکت و رشد انقلاب اسلامی در منطقه و جهان است، تاکید کرد: نظام سلطه برای نیل به اهداف شوم خود تمامی ابزارها و امکانات خود را به کار بست و در این مسیر جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و در نهایت نیز ترور دانشمندان میهن‌مان را در دستور کار خود قرار داد.

امیر حاتمی با بیان اینکه تمام حربه‌ها و توطئه‌های دشمنان در متوقف کردن جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است، خاطرنشان کرد: تمام هدف آن‌ها از محدودسازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی و نظامی اعم از تحریم‌ها و کاهش برنامه‌های موشکی، کاهش قدرت جمهوری اسلامی و تضعیف و نهایتاً تسلیم ایران است.

وی با بیان اینکه رفتارهای خصمانه دشمنان به‌ویژه آمریکای جنایتکار بر همگان واضح و آشکار است، گفت: دشمنان در مقابل ما تمام قد ایستاده‌اند و ایرانی‌ها را تروریست عنوان می‌کنند؛ در این فضای ناعادلانه و بی‌منطق ناگزیریم روز به روز قدرتمند شویم چرا که آن‌ها جز زبان قدرت، زبان دیگری را نمی‌فهمند.

وزیر دفاع با بیان مؤلفه‌های قدرت در اقتدار جمهوری اسلامی، اظهار داشت: قدرت شاخصه‌ها و ابعاد مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… در پیشبرد اهداف یک کشور دارد؛ اما اقتدار نظامی و قدرت دفاعی در جمهوری اسلامی بعد بسیار مهم قدرت است؛ چرا که موقعیت ژئوپولتیک ایران اسلامی، وجود ذخایر متعدد و به‌ویژه عمق راهبردی کشورمان در منطقه ایجاب می‌کند این وجه از قدرت در کشور روز به روز افزایش یابد.

امیر حاتمی با یادآوری رشادت‌های سردار سرافراز اسلام سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» در منطقه غرب آسیا، افزود: دشمنان با تشکیل داعش و گروه‌های تروریستی در منطقه به دنبال تغییر وضعیت منطقه و تسلط برآن از طریف دامن زدن به شکاف‌ها بودند، اما سپهبد شهید قاسم سلیمانی به کمک همرزمان شهیدش، با ایجاد وحدت و یکپارگی نه‌تنها نقشه شوم دشمنان را با شکست مواجه ساخت، بلکه موجب انسجام و پیوستگی این منطقه به‌ویژه به لحاظ امنیتی شد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جزو بهترین ارتش‌های جهان هستند، گفت: طراحی و تولید تسلیحات راهبردی خود را هر روز به لحاظ کیفیت افزایش می‌دهیم و با کاهش زمان ایده تا محصول و قیمت تولیدات دفاعی توان بازدارندگی کشور را ارتقا می‌دهیم که البته استانداردها در رسیدن به هر سه مؤلفه نقش تعیین‌کننده دارند و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرند.

این همایش با حضور وزرای دفاع و راه و شهرسازی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و مدیران عامل سازمان وزارت دفاع، دومین به میزبانی موسسه استاندارد ملی وزارت دفاع برگزار و در آن از تمبر اختصاصی اعطای جایزه سال سپاس نیروهای مسلح رونمایی شد.