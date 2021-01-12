ظرفیت های ملی جزیره کیش در زمینه برپایی نمایشگاه های داخلی و خارج

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور با بر خورداری از تسهیلات و زیر ساخت های مناسب از جمله بندر و فرودگاه مجهزبه پیشرفته ترین فناوری ها و امکانات تخصصی، عدم نیاز به روادید برای گردشگران خارجی، سیستم حمل و نقل شهری مطلوب، مراکز اقامتی مدرن و امکانات و تجهیزات استاندارد نمایشگاهی، سالیانه میزبان برگزاری تعداد زیادی از نمایشگاه های ملی و بین المللی است.

در جزیره کیش ایجاد یک مرکز بین المللی نمایشگاهی با سه سالن به مساحت ٢١٠٠٠ متر مربع در مجاورت فرودگاه بین المللی کیش فرصت بسیار خوبی را برای برگزاری نمایشگاه های متعدد و تخصصی فراهم کرده است به طوریکه کیش هر ساله نزدیک به ۲۰ نمایشگاه بین المللی و تخصصی را میزبانی می کند.

هرچند از یک سال گذشته تا کنون با توجه به شیوع ویروس کرونا برپایی نمایشگاه ها به تعویق افتاده و ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها در زمینه های تخصصی با تعداد محدود مجوز برگزاری نمایشگاه را صادر می کند اما بی تردید با بهبود شرایط ناشی از شیوع کرونا، برگزاری نمایشگاه های تجاری، گردشگری، اقتصادی و علمی در این منطقه دوباره رونق می گیرد.

بر اساس این گزارش سالن های مرکز نمایشگاهی کیش مجهز به تجهیزات و امکانات استاندارد نمایشگاهی، فنی و خدماتی می باشد که قابلیت برگزاری نمایشگاه های وسیع و یا برپایی همزمان چند نمایشگاه را دارا است.

این مرکز نمایشگاهی زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد کیش است که ۳ سالن نمایشگاهی با قابلیت جداکننده، سالن اجتماعات، فضاهای عمومی و رفاهی VIP، اتاق مذاکره، دفتر خبرنگاران، نماز خانه، کافی شاپ و کافی نت را در خود جای داده است.

وسعت فضای تحت پوشش این مجموعه، ٢١٠٠٠ متر مربع است که از این میزان ۷۰۰۰ متر مربع فضای باز مربوط به محوطه نمایشگاه با ارتفاع١٢ متری سقف سالنها و ظرفیت واگذاری ١٥ خط تلفن است.

سالن اجتماعات این مجموعه نمایشگاهی نیز با ظرفیتی بالغ بر ۱۵۰۰ صندلی میزبان مدعوین برنامه های جانبی و کارگاهای تخصصی در حاشیه هر نمایشگاه خواهد بود.

همچنین سیستم اینترنت بی سیم فعال در تمامی فضای سالن ها، ظرفیت٦٠ تناژ برودتی خنک کننده ها برای هر سالن، ظرفیت پارک٥٠٠ دستگاه خودرو در پارکینگ های مجاور سالن، فاصله ۶ کیلومتری تا مرکز شهر و فاصله ۵ کیلومتری تا بندرگاه کیش از جمله مزیت های مرکز بین المللی نمایشگاه های این منطقه آزاد است.

در کنار ظرفیت نمایشگاهی منطقه آزاد کیش، سالن تالار شهر ۳ هزار متر مربعی جزیره نیز با ظرفیتی بیش از ۲ هزار نفرکه در نوار ساحلی جزیره، مرکز شهر و نزدیک به مراکز خرید، بازارها و هتل ها قرار دارد، فضایی مطلوب و بستری مناسب برای برپایی جشنواره ها، کنسرت ها، جنگ ها و جشنهای فرهنگی و عمومی را ایجاد کرده است.

این تالار همچنین امکانات و تجهیزات مناسبی همچون سن بزرگ اجرا، دکوراسیون متناسب با برگزاری برنامه های مختلف، سیستم به روز صوت، تصویر و نور پردازی، دفاتر اداری، سیستم آتش نشانی و تأسیساتی استاندارد را شامل می شود.