  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۵۰

در بیانیه نمایندگان مطرح شد؛

ضرورت اجرای کامل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»

ضرورت اجرای کامل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای با بیان اینکه ایران در استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد، خواستار ضرورت اجرای کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم از سوی سازمان انرژی اتمی ایران را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس انقلابی دوره یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و نیز لزوم رفع همه تحریم‌های ظالمانه تأکید نموده و از این مسیر ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

در این راستا ضمن حمایت و تشکر از اقدام مدیران و کارکنان خدوم، انقلابی و ولایت‌پذیر صنعت افتخارآمیز هسته‌ای در غنی‌سازی و تولید اورانیوم ۲۰ درصدی، خواستار اجرای کامل و دقیق سایر اقدامات قانونی یاد شده هستیم.

کد مطلب 5120473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها