به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم از سوی سازمان انرژی اتمی ایران را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس انقلابی دوره یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و نیز لزوم رفع همه تحریم‌های ظالمانه تأکید نموده و از این مسیر ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

در این راستا ضمن حمایت و تشکر از اقدام مدیران و کارکنان خدوم، انقلابی و ولایت‌پذیر صنعت افتخارآمیز هسته‌ای در غنی‌سازی و تولید اورانیوم ۲۰ درصدی، خواستار اجرای کامل و دقیق سایر اقدامات قانونی یاد شده هستیم.