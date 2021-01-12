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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۲۴

معاون سازمان امورمالیاتی کشور:

مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز تا ۱۵ بهمن تمدید شد

مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز تا ۱۵ بهمن تمدید شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز ۹۹) تا پانزدهم بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه فصل پاییز ۹۹ اقدام نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مهلت ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون ۱۵ روز پس از پایان هر فصل می‌باشد لیکن بر اساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹ (فصل پاییز) و سررسید پرداخت مالیات آن، یک ماه تمدید گردیده است.

وی در پایان تاکید کرد: مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می‌بایست از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir در موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۳۹۹ و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نمایند.

کد مطلب 5120481

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