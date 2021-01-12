فرصت تکمیل ظرفیت کنکور ارشد پزشکی سال ۹۹ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۹ اجرا شده است و با توجه به پایان انتخاب رشته تا ۲۱ دی ماه و درخواست های مکرر داوطلبان، این فرصت تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند در روزهای ۲۴ تا ۲۷ دی ماه ۹۹ با وارد کردن کد رهگیری در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی Sanjeshp.ir نسبت به انتخاب رشته محل‌های مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

نتایج نهایی نیمه اول بهمن ماه ۹۹ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ گروه پزشکی در دوره‌های شهریه پرداز ۶۶ نفر در ۳۳ رشته محل است.

پذیرش در رشته های پرستاری داخلی جراحی، پرستاری سلامت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت ھای ویژه، پرستاری نظامی، پرستاری اورژانس، آمار زیستی، تغذیه ورزشی، زیست فناوری پزشکی، سلامت سالمندی، سلامت و ترافیک، علوم بھداشتی در تغذیه، فناوری اطلاعات سلامت، مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات بھداشتی درمانی، آموزش بھداشت، مھندسی بھداشت محیط، مھندسی پزشکی (بیوالکتریک)، نانو فناوری پزشکی، اقتصاد بھداشت، انفورماتیک پزشکی، بھداشت ایمنی مواد غذایی، پدافند غیر عامل، علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی انجام می شود.

تمامی افرادی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محل بوده اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.