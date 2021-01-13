تغذیه سالمندان در دوران کرونا چگونه باشد/پرهیز از غذاهای آسیب زا

شهاب اولیایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ابتدا باید به مشکلات مؤثر بر شرایط تغذیه‌ای سالمندان اشاره کنیم که همین امر می‌تواند بر تغذیه آنها در زمان شیوع کرونا کمک کند. باید گفت به طور عادی سالمندان ۶۰ تا ۶۵ ساله تغییراتی را در سیستم بدنی خود دارند که تغییرات اعصاب و ماهیچه‌ها، بزاق و مشکلات بلع از جمله آنها است.

این متخصص تغذیه افزود: اختلالات گوارشی نیز از جمله مشکلاتی است که سالمندان با آن مواجهه هستند که منجر به کمبود آب در بدن آنها می‌شود همچنین کمبود ویتامین‌های مختلف به خصوص ویتامین گروه B که در متابولیسم بدن، ویتامین C که منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود، ویتامین D که در کشور ما اکثراً با کمبود مواجهه است و مهمتر از همه ویتامین B۱۲ و B۶، که نقش بسیار مهمی را در تقویت سیستم ایمنی بدن سالمندان ایفا می‌کنند می‌توانند منجر به بروز مشکلات بسیاری برای سالمندان شده.

وی اظهار کرد: افزایش وزن، چاقی، بی تحرکی از جمله موارد دیگری است که به خصوص درباره سالمندان باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به رعایت تنوع، تعادل و تناسب در وعده‌های غذایی سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اولیایی بیان کرد: استفاده از غذاهای فست فود و غذاهای کنسروی به شدت در این دوره سنی آسیب زننده است و سالمندان در این سنین باید نسبت به دریافت مواد غذایی سالم توجه کافی داشته باشند استفاده از گوشت‌های کم چرب، مرغ و ماهی، فراورده‌های لبنی بدون چربی یا کم چرب و حبوبات که از منابع خوب و گیاهی هستند در کنار غلات بسیار مناسب هستند.

وی تصریح کرد: رعایت نظم، کنترل حجم وعده‌های غذایی، مصرف آب در کنار تقویت سیستم ایمنی بدن و عدم بروز مشکلات گوارشی سبب کنترل قند خون نیز خواهد شد؛ استفاده از سوپ‌های رقیق و مصرف حداقل هشت لیوان آب، نان و غلات سبوس دار، برنج قهوه‌ای به دلیل وجود فیبر، میوه‌ها خصوصاً مرکبات مانند پرتقال، نارنگی، نارنج، لیوشیرین و… که حاوی ویتامین C و آنتی اکسیدان‌ها هستند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اولیایی گفت: مصرف سبزیجات به خصوص کدوحلوایی، گوجه فرنگی، هویج، فلفل‌های رنگی که می‌توانند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شوند؛ تخم مرغ، حبوبات که منبع خوب روی و ویتامین B۶ هستند؛ فراروده های لبنی و پروبیوتیک، عدم مصرف چربی و روغن، مصرف روغن زیتون در افزایش سطح ایمنی بدن می‌توانند نقش داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه این گروه سنی مشکل جذب و هضم دارند، عنوان کرد: بهتر است سالمندان مصرف مغزدانه هایی مانند بادام، فندق و… را به صورت پودر شده همراه با غذا استفاده کنند چراکه منبع بسیار خوب امگا ۳ به عنوان یک ماده ضدالتهاب و تقویت کننده سیستم ایمنی هستند.

این متخصص تغذیه در آخر تاکید کرد: توجه به کیفیت و کمیت خواب، تحرک مناسب و کافی همچنین رعایت تناسب و تعادل در تغذیه سالمندان در کنار سایر موارد ذکر شده از اهمیت ویژه ای برخورداراست.