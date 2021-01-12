افزایش ۲۵۰ درصدی بودجه سازمان پژوهش وزارت دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ حاتمی در مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت شهید فخری زاده که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: این سوال‌ها را بارها از من می‌پرسند که دشمنی که می‌داند علم را نمی‌توان کشت و یا بمباران و ترور کرد، چرا چنین کاری را انجام می‌دهند؟ آیا واقعاً همین گونه که ما استنباط می‌کنیم و حدس می زنیم از روی اوج استیصال و دشمنی به این کار دست می‌زنند یا اهداف دیگری دارند؟

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: نمی‌شود موضوع را به تنهایی تحلیل کرد و به نظر باید در طول زمان و همینطور در گستره بزرگ‌تری نگاه کنیم و شاید بتوانیم دقیق‌تر تحلیل کنیم. دشمن دانشمند عزیزی را به شهادت رساند اما این اتفاق در زمانی رخ داد که حقوق اولیه ملت ما را گرفته اند و آن‌ها را محروم کردند و این یعنی یک ملت را هم ترور کرده اند.

وی ادامه داد: از آن طرف شهید سلیمانی را به عنوان بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریسم که اغراق هم نیست، به شهادت رساندند. همه آن‌هایی که مختصر انصافی داشته باشند حتماً تأیید می‌کنند و هر کسی که به صحنه عراق و سوریه نگاه کند، متوجه می‌شود که این ها نیامده بودند شکست بخورند و بروند؛ ۹۰ درصد سوریه و بخش بزرگی از عراق را جانی‌ها در اختیار گرفته بودند و در این دوره کوتاه منحوس حکومتشان، جنایت‌هایی را انجام دادند؛ از سربریدن‌ها و سوزاندن‌ها.

حاتمی خاطرنشان کرد: کسی که با آن‌ها مقابله کرده و عنصر اصلی شکست آن‌ها بوده را شهید می‌کنند و با وقاحت می‌گویند که به عنوان تروریست شهید سلیمانی را مورد هدف قرار دادیم.

وزیر دفاع افزود: در وزارت دفاع دفتر یابودی برای شهید سلیمانی گذاشتیم و نمایندگان ۳۶ کشور متن‌های بسیار فاخری را نوشتند، البته یک سری‌ها هم مدعی حقوق بشر و آزادگی بودند نیامدند. مثلاً از اروپایی‌ها یکی شأن آمد.

وی با طرح این پرسش که پس این ها به چه امیدی و چه نتیجه‌ای این اقدامات را انجام دادند، گفت: به نظر بنده حداکثر اثری که این اقدامات می‌تواند داشته باشد، یک وقفه کوتاه است. یا در ذهن ملت القا کنند، امنیت شما هم قابل خدشه است و تأثیری بیشتر از این نمی‌توان متصور شد. اما ملت عزیز ما یک ملت هوشمند است شاید جز بصیرترین ملت‌هایی است که به خوبی تشخیص می‌دهد و نگاه راهبردی دارد.

حاتمی با اشاره به مشکلات و فشارهای ناشی از تحریم‌ها گفت: تحریم مشکل ایجاد می‌کند و یا در جنگ ما جانباز و شهید می‌دهیم، اما ما اینگونه نگاه کنیم که آن‌ها چه کاری می‌خواستند انجام دهند و چه به دست آوردند؟ صدام می‌خواست دو هفته‌ای تهران و انقلاب اسلامی را تمام کند اما او الان کجاست و ملت ما کجاست؟ منافقانی که ۱۷ هزار نفر را شهید کردند در زباله دان تاریخ هستند و ملت ما سربلند و عزیز است.

وزیر دفاع بیان کرد: یک اثر ماندگار برای همه متجاوزان ماند و آن اینکه این ملت تحمل نمی‌کند و اگر کسی تعدی کند پاسخ دندان شکن به او خواهند داد.

وی با بیان اینکه روزی که تحریم کردند هدفگذاری شأن این بود که ۳ ماهه همه چیز تمام است و به اروپایی‌ها پیغام دادند که این ها تسلیم می‌شوند، گفت: ملت ما در این شرایط خیلی به زحمت افتاد اما حالا ترامپ و دست اندرکاران او به عنوان مجموعه منحرف دارند می‌روند و این هم در تاریخ خواهد ماند که این ملت تسلیم نمی‌شود ولو اینکه سختی‌های متعددی تحمیل شود.

حاتمی با تاکید بر اینکه همه کارهای شهید فخری زاده دنبال خواهد شد، افزود: اگر دیروز شهید فخری زاده با سختی و گمنامی این کار را انجام می‌داد اما امروز داوطلبان زیادی از دولت، مجلس، دانشمندان و دانشگاهیان و همکاران او عزمشان جزم است که کارهای او را با قوت دنبال کنند.

وزیر دفاع تصریح کرد: آن‌ها تصور می‌کردند، می‌توانند وقفه‌ای ایجاد کنند اما داغ این هم بر دلشان ماند و ما بلافاصله یک برادر عزیز دانشمند جای او منصوب کردیم که امروز آن کارها پرتوان‌تر پیگیری می‌شود.

وی در پایان با اشاره به افزایش ۲۵۰ درصدی بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع گفت: مجلس نیز در حال انجام کار جدی برای تقویت این مجموعه است و وقفه در عمل اتفاق نخواهد افتاد. ما در حال عبور از گردنه اصلی هستیم و دشمن را هر روز ناتوان‌تر از گذشته می‌بینیم.