سردار قاسم رضایی در جریان سفر به آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی پلیس گمرک در کشور، افزود: متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را با نیروی انتظامی ندارند اگر این عدم همراهی و همکاری تداوم یابد مجبور به گزارش کم کاری این دستگاه‌های اجرایی به دستگاه قضا هستیم.

وی با بیان اینکه با راه اندازی پلیس گمرک اکنون دست افرادی که از طریق استفاده از منافذ گمرکی اقدام به قاچاق می‌کردند، کوتاه شده است، اظهار کرد: راه اندازی پلیس گمرک اولین گام مؤثر در زمینه مبارزه با قاچاق است و امیدواریم در دیگر مناطق نیز پلیس گمرک مستقر شود.

سردار رضایی با اشاره به عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی با پلیس گمرک در کشور، تاکید کرد: امیدواریم مجبور به ورود دستگاه قضا برای برخورد با این دستگاه‌های اجرایی نشویم و بتوانیم با تشدید مقابله با قاچاق از منابع ملی به خوبی حفاظت و صیانت کنیم.

وی با بیان اینکه ما باید با همراهی این دستگاه‌های اجرایی به سازو کارهای قاچاق تسلط پیدا کنیم، عنوان کرد: مبارزه با قاچاق از جمله مواردی است که با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری و تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید اجرایی شده است.

سردار رضایی در ادامه مطالبه جدی در خصوص حمل و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز را مورد اشاره قرار داد و گفت: متأسفانه در برخی استان‌های کشورهای همسایه شاهد تولید سلاح هستیم که برخی از این تولیدات از طریق استان‌های مرزی وارد کشور می‌شود.

سردار رضایی با اشاره رایزنی از طریق دستگاه دیپلماسی، دیدار و ملاقات مرزی و نظامی با مسئولان کشورهای همسایه افزود: با تقویت این روابط خواستار توقف ورود سلاح‌های غیرمجاز از طریق مرزها به کشور هستیم که در این زمینه رایزنی‌های خوبی با کشور ترکیه انجام گرفته است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه مقابله با حمل و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز و شکاری در کشور تشدید شده است، ادامه داد: این امر ضمن اینکه موجب نارضایتی مردم است بلکه هر گونه حمل و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز جرم است.

سردار رضایی مقابله با احتکار را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی و با همکاری مردم تیم‌های رصد برای مقابله با احتکار تشکیل و اقدامات خوبی نیز انجام شده است که بزودی نتایج آن اطلاع رسانی می‌شود.