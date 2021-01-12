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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۰۵

پیکر پاک و مطهر ۱۵ شهید گمنام وارد سومین حرم اهل بیت(ع) شد

پیکر پاک و مطهر ۱۵ شهید گمنام وارد سومین حرم اهل بیت(ع) شد

شیراز - پیکر پاک و مطهر ۱۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه پیکر پاک و مطهر ۱۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

طی هماهنگی‌های انجام شده مراسم استقبال از پیکر پاک شهدای گمنام در روز چهارشنبه «فردا» ساعت هشت صبح در فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز با حضور مسئولان با رعایت اصول بهداشتی انجام می‌شود. پیکر این شهدا در ۱۲ نقطه استان فارس به خاک سپرده می‌شوند.

این شهدا مربوط به عملیات‌های کربلای ۵، رمضان، تک سال ۶۷ دشمن بعثی و والفجر یک هستند که ۶ شهید در شهرستان شیراز به خاک سپرده می‌شوند. روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه دو شهید در بهشت احمدی، یک شهید در پشتیبانی منطقه ۲ ارتش، یک شهید در پادگان شهید بهمن باقری، یک شهید در دانشگاه علوم پزشکی گراش، یک شهید در شهر ششده و قره بلاغ شهرستان فسا، یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی آباده، یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد، دو شهید در شهرستان خفر، دو شهید در دانشگاه جهرم و مؤسسه علوم قرانی، یک شهید در دانشگاه صنعتی و یک شهید در لشکر ۱۹ فجر تدفیع و به خاک سپرده خواهند شد.

کد مطلب 5120495

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