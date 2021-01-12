نهادینه کردن تفکر بسیجی در میان اصناف مانع گرانفروشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید جانباز پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه مسئول بسیج کارگران و اصناف فومن، گفت: در همین ایام کرونا و در طرح شهید سلیمانی بازاریان کمک‌های فراوانی به سپاه کرده‌اند.

سرهنگ جانباز با اشاره به آخرین همایش فرماندهان با سخنرانی سردار سلیمانی، افزود: جنس صحبت‌های سردار سلیمانی فرق می‌کرد و حکمت بر زبان این گونه افراد جاری است.

وی با بیان اینکه شهیدان همیشه زنده هستند، اظهار کرد: آدم‌های بزرگ و افرادی که روح بلند دارند اینگونه هستند و یکی از سخنان این شهید بزرگوار این بود که باید از اقدامات سپاه و بسیج یک منظومه فکری تهیه و فرهنگ سازی شود.

فرمانده سپاه ناحیه فومن در ادامه با اشاره به گام دوم انقلاب، گفت: باید بپذیریم که جنگ است دشمن نیز برای ضربه به انقلاب و نظام به دنبال نقطه ضعف‌ها است. ما در قدرت دفاعی به کسی وابسته نیستیم این اقتصاد و مملکت ظرفیتش را دارد که تحریم‌ها را برداریم و دوباره کسب و کار بر خواهد گشت.

وی با بیان اینکه چله دوم انقلاب چله تمدن سازی است، افزود: اگر تفکر بسیجی را در میان اصناف و کسبه نهادینه شود دیگر لازم نیست کسی برای گران فروشی، احتکار و با بسیاری از ناهنجاری‌های موجود در سطح بازار شکایت کند.

سرهنگ جانباز با تأکید بر اینکه بازار ما بسیجی و اسلامی باشد، اظهار کرد: باید فرهنگ سازی شود سازمان بسیج به شکلی است ساختارش یک تغییر و دگرگونی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه حاج قاسم روحیه مقاومت را در جامعه ما احیا کرد، ادامه داد: سردار سلیمانی کاری در منطقه انجام داد که اکنون آمریکایی‌ها چاره‌ای جز کوچ کردن ندارند.

در پایان این مراسم سرهنگ آریا هویدا به عنوان مسئول بسیج کارگران و اصناف معرفی و از زحمات سرهنگ حسین یوسف پناه تجلیل شد.