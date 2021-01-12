ایوانکا ترامپ در مراسم تحلیف بایدن شرکت می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به روزنامه «دیلی میل» گفته است که ایوانکا دختر ارشد و مشاور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، قصد شرکت در مراسم تحلیف جو بایدن دموکرات را دارد که قرار است ۲۰ ژانویه (اول بهمن)، قدرت را در کاخ سفید تحویل بگیرد.

گفته می شود که ایوانکا فکر می کند عدم شرکت در این مراسم، آینده سیاسی او را به مخاطره خواهد انداخت.

ترامپ هم در پاسخ، با لحنی خشمگین گفته حتی ابراز تمایل برای تعامل با حقه بازهایی که به دنبال سرنگونی او هستند؛ توهین آمیز است.

دونالد ترامپ به دخترش گفته که با حضور در مراسم تحلیف بایدن، طرفداران پدرش را دلسرد می کند.

ایوانکا هم در پاسخ گفته قصد ندارد با حضور در مراسم آغاز مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ پدرش که برای همان روز مراسم تحلیف برنامه‌ریزی شده، آینده سیاسی خود را خراب کند و این مراسم را به پدرش و برادرش دونالد جونیور واگذار می‌کند.

این در حالی است که برخی دیگر از منابع وابسته به کاخ سفید، شایعه حضور ایوانکا در مراسم تحلیف بایدن را رد کرده اند.