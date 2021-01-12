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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۲۲

طبق برخی شایعات؛

ایوانکا ترامپ در مراسم تحلیف بایدن شرکت می کند!

ایوانکا ترامپ در مراسم تحلیف بایدن شرکت می کند!

یک روزنامه انگلیسی با استناد به برخی منابع کاخ سفید مدعی شده که دختر ترامپ با ابراز تمایل برای شرکت در مراسم تحلیف بایدن، پدرش را به خشم آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به روزنامه «دیلی میل» گفته است که ایوانکا دختر ارشد و مشاور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، قصد شرکت در مراسم تحلیف جو بایدن دموکرات را دارد که قرار است ۲۰ ژانویه (اول بهمن)، قدرت را در کاخ سفید تحویل بگیرد.

گفته می شود که ایوانکا فکر می کند عدم شرکت در این مراسم، آینده سیاسی او را به مخاطره خواهد انداخت.

ترامپ هم در پاسخ، با لحنی خشمگین گفته حتی ابراز تمایل برای تعامل با حقه بازهایی که به دنبال سرنگونی او هستند؛ توهین آمیز است.

دونالد ترامپ به دخترش گفته که با حضور در مراسم تحلیف بایدن، طرفداران پدرش را دلسرد می کند.

ایوانکا هم در پاسخ گفته قصد ندارد با حضور در مراسم آغاز مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ پدرش که برای همان روز مراسم تحلیف برنامه‌ریزی شده، آینده سیاسی خود را خراب کند و این مراسم را به پدرش و برادرش دونالد جونیور واگذار می‌کند.

این در حالی است که برخی دیگر از منابع وابسته به کاخ سفید، شایعه حضور ایوانکا در مراسم تحلیف بایدن را رد کرده اند.

کد مطلب 5120498
مریم خرمایی

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