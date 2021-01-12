به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظهر امروز در سی و ششمین هفته از پویش الف-ب ایران، در بازدید از تصفیه خانه فیروز بهرام و افتتاح طرح‌های آبرسانی به ۱۰۰ روستا باجمعیت بیش از ۶۲ هزار نفر در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا الحاق ایران به کنوانسیون پاریس موجب کندی توسعه ظرفیت نیروگاهی شده است تاکید کرد: نه تنها توسعه طرح‌های نیروگاهی کند نشده بلکه بر اساس آمار به طور متوسط در مقایسه با سالهای گذشته شاهد افزایش ظرفیت نیروگاهی بوده ایم. این در حالی است که علاوه بر افزایش ظرفیت نصب شده برق توانسته ایم با مدیریت اوج بار در تابستان مصرف را مدیریت کنیم.

وی افزود: هر سال پیک مصرف ۵.۲ رشد دارد که دو سال است با مدیریت مصرف مانع افزایش سرمایه گذاری برای ایجاد مازاد ظرفیت برای اوج بار شده ایم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ایران به کنوانسیون پاریس ملحق نشده است، تصریح کرد: دو سال است که رشد اوج بار مصرف برق کشور در تابستان یک درصد بوده است.

اردکانیان ظرفیت نصب شده تا پایان دولت تدبیر و امید را ۲۰ هزار مگابایت اعلام کرد و گفت: میانگین ایجاد ظرفیت سالانه (طی ۷.۵ سال گذشته) ۲ هزار و ۵۰۰ مگابایت بوده است در حالی که این رقم در سالهای پیش از دولت یازدهم کمتر از ۲ هزار مگابایت بوده است.