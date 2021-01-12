۱۸۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۸ نفر

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر یک هزار و ۳۰۵ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۸۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است، ادامه داد: از این تعداد ۸۴ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۸۲ بیمار مبتلا به کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند، تصریح کرد: این در حالی است که هنوز ۴۰۱ بیمار در این مراکز بستری هستند.

وی افزود: ۸۵ بیمار مبتلا به کرونا و بستری در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی با اشاره به آمار مرگ و میر بیماران مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ابراز داشت: در این بازه زمانی هشت بیمار جان باخته‌اند که تاکنون تست چهار نفر مثبت کرونا بوده است.