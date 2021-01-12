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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی غرب استان تهران:

جنون مادری در ملارد دختر بچه ۱۱ ساله را به کام مرگ کشاند

جنون مادری در ملارد دختر بچه ۱۱ ساله را به کام مرگ کشاند

ملارد- مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی غرب استان تهران، از وقوع یک فقره قتل توسط مادری با سابقه بیماری اعصاب و روان در ملارد و مرگ دختر بچه ۱۱ ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی غرب استان تهران، یک فقره قتل در ملارد و مرگ دختربچه ۱۱ ساله منتشر شده است.

بر اساس این گزارش ساعت ۳ بامداد روز جاری خبر مربوط به وقوع یک فقره قتل به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام می‌شود که در پی آن، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی ملارد بلافاصله در صحنه حضور پیدا کرده و در بررسی‌های اولیه مشخص می‌شود مادری تبعه کشور افغانستان، دو دختر خود را با ضربات چاقو مجروح کرده است.

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی غرب استان تهران اعلام داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد، یکی از مجروحان، دختری ۱۱ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، فوت و دیگری (دختر ۲۳ ساله) جهت مداوا به بیمارستانی در شهرستان ملارد منتقل شده و بستری می‌باشد.

تحقیقات اولیه حاکی از آنست که قاتل دارای سابقه بیماری اعصاب و روان است.

کد مطلب 5120508

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
      0 0
      پاسخ
      منطقه پر شده از افغانی، ترتیب بازگشت اونها فراهم شود .لطفا !!!!

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