جنون مادری در ملارد دختر بچه ۱۱ ساله را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی غرب استان تهران، یک فقره قتل در ملارد و مرگ دختربچه ۱۱ ساله منتشر شده است.

بر اساس این گزارش ساعت ۳ بامداد روز جاری خبر مربوط به وقوع یک فقره قتل به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام می‌شود که در پی آن، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی ملارد بلافاصله در صحنه حضور پیدا کرده و در بررسی‌های اولیه مشخص می‌شود مادری تبعه کشور افغانستان، دو دختر خود را با ضربات چاقو مجروح کرده است.

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی غرب استان تهران اعلام داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد، یکی از مجروحان، دختری ۱۱ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، فوت و دیگری (دختر ۲۳ ساله) جهت مداوا به بیمارستانی در شهرستان ملارد منتقل شده و بستری می‌باشد.

تحقیقات اولیه حاکی از آنست که قاتل دارای سابقه بیماری اعصاب و روان است.