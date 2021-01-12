گسترش پوشش تبلیغی در شهرستان رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی نظیری ظهر امروز در شورای تبلیغ شهرستان رزن اظهار کرد: حضور روحانیون در مساجد و روستاهای فاقد مسجد می‌تواند سبب گسترش چتر تبلیغی شود.

وی با اشاره به لزوم حضور اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان درگزین، گفت: در مرحله اول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان درگزین به‌صورت نمایندگی فعالیت خواهد کرد و قطعاً پیگیری‌ها لازم برای ایجاد اداره مستقل انجام خواهد شد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان از اعزام روحانیون به روستاهای فاقد روحانی در شهرستان رزن خبر داد و گفت: در این طرح روحانیون مستقر در شهرستان رزن هفته‌ای یک روز برای تبلیغ به یکی از روستاهای فاقد روحانی اعزام می‌شوند.



حجت‌الاسلام علی‌اکبر منصوری، امام جمعه رزن نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح بنیاد صیانت از خانواده در شهرستان رزن اجرا می‌شود، گفت: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از بروز آسیب‌ های اجتماعی، ترویج ازدواج آسان و کاهش آمار طلاق در جامعه است.