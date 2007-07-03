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۱۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

حزب الله لبنان درباره طرح جناح حاکم برای انتخاب رئیس جمهوری هشدار داد

حزب الله لبنان درباره طرح جناح حاکم برای انتخاب رئیس جمهوری هشدار داد

حزب الله لبنان تاکید کرد که شیوه جدید جناح حاکم و هواداران دولت در انتخاب رئیس جمهوری، نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه رئیس جمهور جدید را نیز به بخشی از این مشکل تبدیل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، "حاج حسن" نماینده حزب الله در مجلس لبنان با هشدار درباره تلاش موافقان دولت موسوم به 14 مارس، برای انتخاب رئیس جمهوری بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک گفت : مخالفان دولت معتقدند که تنها راه حل بحران کنونی لبنان تشکیل دولت وحدت ملی است تا در سایه آن زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود.

لازم به ذکر است؛ موافقان دولت لبنان اعلام کرده اند که انتخاب رئیس جمهوری به جای حد نصاب دو سوم آرای نمایندگان می تواند از طریق حد نصاب نصف به علاوه یک صورت گیرد.

نماینده حزب الله تاکید کرد: اتکای موافقان دولت به آمریکا در ایجاد پوشش قانونی برای طرح خود درباره مسئله مهمی مانند انتخاب رئیس جمهوری با حد نصاب نصف به علاوه یک، کشور را در معرض خطرات بزرگی قرار می دهد و این امر نه تنها مشکل ریاست جمهوری را حل نمی کند، بلکه رئیس جدید را به بخشی از بحران و عامل التهاب اوضاع تبدیل خواهد کرد.

کد مطلب 512052

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