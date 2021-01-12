کمک یک میلیاردی کمیته ملی المپیک به کشتی/پاداش کسب سهمیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، صبح امروز در جلسه روابط عمومی فدراسیون‌های ورزشی با بیان این مطلب افزود: مهمترین موضوع برای ما در زمان باقی مانده تا المپیک ایجاد انگیزه برای فعال شدن بیشتر ورزشکاران است.

وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک امسال ۱۰۰ درصد بودجه فدراسیون‌ها را پرداخت کرده است و خارج از این بودجه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان نیز به فدراسیون‌هایی که در زمینه‌ی قهرمانی پتانسیل دارند اختصاص داده است.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به پرداخت دو نیم میلیارد تومان بودجه فدراسیون کشتی تصریح کرد: فدراسیون کشتی به صورت ویژه مورد حمایت حداکثری قرار می‌گیرد چراکه امید اصلی ما در توکیو کشتی خواهد بود و هر میزانی که ما به کشتی کمک کنیم یک ضرورت است و قطعاً نتیجه خواهد داد.

وی ادامه داد: در همین راستا دیروز مبلغ یک میلیارد به کشتی کمک کردیم و بازهم کمک خواهیم کرد.

صالحی امیری با بیان اینکه کمیته ملی المپیک بخشی از هزینه‌های ارزی تیم‌ها از جمله هزینه‌های پروازی با توجه به اینکه بسیار سنگین شده است را پرداخت می‌کند گفت: هزینه‌های ارزی و پروازی تیم‌هایی که برای کسب سهمیه المپیک اعزام می‌شوند را تقبل خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۰ میلیون تومان پاداش به کسانی که سهمیه المپیک را کسب کرده‌اند پرداخت شده است اظهار داشت: با موافقت وزارت ورزش و جوانان در ستاد عالی ورزش مقرر شد تا ۳۰ میلیون تومان دیگر به کسانی که کسب سهمیه کرده‌اند پرداخت کنیم و کسانی که در آینده نیز صاحب سهمیه المپیک شوند ۹۰ میلیون تومان بعنوان پاداش دریافت خواهند کرد.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: همچنین به ۱۰ نفر از افراد بورسیه شده از سوی کمیته ملی المپیک مبلغ ۵۰۰ دلار معادل ریالی آن ماهانه پرداخت می‌شود و با رایزنی‌هایی که کردیم ۴ نفر دیگر به این لیست اضافه شدند که آنها مبلغ ۱,۰۰۰ دلار دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه آکادمی ملی المپیک به عنوان کمپ تیم‌های ملی مورد استفاده تعدادی از فدراسیون‌ها قرار می‌گیرد گفت: نوسازی و بازسازی و همچنین تجهیز سالن‌ها در دستور کار ما قرار دارد و ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه خواهیم کرد تا تیم‌های ملی ما که در این مجموعه تمرینات خود را برگزار می‌کنند، به بهترین نحو روند آماده سازی خود را انجام دهند.

صالحی امیری ادامه داد: ظرفیت پزشکی، روانشناسی و مجموعه آموزشی آکادمی را فعال کردیم و دوره‌های مختلف مدیریت در ورزش در حال برگزاری است.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه فدراسیون‌های ورزشی از لحاظ تجهیزات باید به روز باشند گفت: اگر بتوانیم در بودجه امسال مبلغی را در نظر خواهیم گرفت تا فدراسیون‌ها بتوانند با نظر خودشان نسبت به تجهیز کمپ تیم‌های ملی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: سخت افزار بسیار اهمیت دارد و یک قهرمان باید با مجهزترین وسایل تمرین کند و اگر خدا بخواهد تا ۳ هفته دیگر کمک‌هایی را در این زمینه خواهیم کرد.

صالحی امیری با تأکید بر اینکه روابط عمومی و رسانه می‌توانند به یک مجموعه کمک کنند گفت: باور محکمی داریم که روابط عمومی‌ها و رسانه می‌توانند به روح یک مجموعه بدمند و به آن هویت بدهند.

رئیس کمیته ملی المپیک افزود: رسانه‌های جایگاه بالایی دارند و با کار رسانه‌ای می‌شود یک فدراسیون را به عرش اعلا و برعکس آن نیز به ته چاه برد و این هنر رسانه و ارتباطات است که می‌تواند انگیزه ایجاد کند.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: فضای با نشاط ورزش را باید برجسته سازی کنیم و برنامه‌ها و رویدادها را هویت ببخشیم و این یک امر بسیار حیاتی است.

وی گفت: به اعتقاد من در نگاه به روابط عمومی و رسانه اشتباه کرده‌ایم و باید هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ منابع مالی و هم به لحاظ جایگاه آن را تقویت کنیم و لازم است که از این ظرفیت به صورت کامل استفاده کنیم.

صالحی امیری ادامه داد: به همین منظور قصد داریم کمیسیون روابط عمومی را به عنوان یکی از کمیسیون‌های کمیته ملی المپیک راه اندازی و به کمیته بین المللی المپیک نیز آن را معرفی کنیم تا روابط عمومی یک هویت و ساختار مطلوب در ورزش پیدا کند.

وی در پایان از نمایندگان منتخب فدراسیون‌ها خواست تا کمیته ملی المپیک را در نگارش آئین نامه کمیسیون روابط عمومی و همچنین برگزاری انتخابات آن یاری کنند.

* غلامرضا خوش طینت