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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۲۶

ظهر سه شنبه انجام شد؛

وزیر نیرو از تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت«فیروز بهرام»بازدید کرد

وزیر نیرو از تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت«فیروز بهرام»بازدید کرد

اسلامشهر- وزیر نیرو ظهر امروز از تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت «فیروز بهرام» در بخش چهاردانگه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظهر سه شنبه با همراهی مسعود مرسلپور، فرماندار اسلامشهر از تصفیه خانه در حال ساخت فاضلاب «فیروز بهرام» در بخش چهاردانگه بازدید کرد.

بر اساس این گزارش با تکمیل و احداث این تصفیه خانه ۱۱۷ حلقه چاه که در محدوده بازار تهران و میدان محمدیه قرار دارند خاموش شده و از برداشت ۵۰ میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیر زمینی تهران جلوگیری خواهد شد.

گفتنی است که آب حاصل از فعالیت تصفیه خانه فاضلاب فیروز بهرام از طریق کانال محمدیه در حوزه کشاورزی و آبیاری زمین‌های زراعی شهرستان‌های اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم استفاده خواهد شد. با آغاز به‌کار تصفیه‌خانه «فیروز بهرام» یا غرب تهران، دو میلیون و صد هزار نفر دیگر بر جمعیت تحت پوشش تصفیه فاضلاب در تهران افزوده می‌شود.

لازم به ذکر است که در مراسمی در حاشیه این بازدید، طرح آبرسانی به ۱۰۰ روستا با جمعیت ۶۳ هزار نفر در استان‌های کردستان، زنجان، البرز و همدان از طریق ویدئو کنفرانس توسط وزیر نیرو افتتاح شد.

کد مطلب 5120529

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