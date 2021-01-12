احتمال ورود کرونای انگلیسی هم به هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی با اشاره به اینکه از ۱۳ شهرستان استان هرمزگان اکنون ۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۰ شهرستان در وضعیت آبی هستند، تصریح کرد: اکنون شهرستان‌های بندرعباس، پارسیان و حاجی‌آباد در وضعیت زرد (خطر متوسط) و شهرستان‌های رودان، بندرخمیر، قشم، بستک، میناب، سیریک، بندرلنگه، بشاگرد، جاسک و بوموسی نیز در وضعیت آبی (کم خطر) هستند.

وی خاطرنشان کرد: میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان هرمزگان طی ماه جاری (دی) نسبت به ماه گذشته (آذر) ۱۸ درصد کاهش یافته است و احتمال شیوع ویروس کرونا در دو ماه آینده (بهمن و اسفند) وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه با توجه به اینکه هرمزگان استانی مسافرپذیر است، احتمال ورود کرونای انگلیسی هم به استان وجود دارد، اظهار کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری و پذیرش مهمان خودداری کنند.

فرشیدی بیان داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون ۹۷۲ نفر در استان هرمزگان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند.