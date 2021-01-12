به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعی از کارکنان پدافند هوایی اهواز و امیدیه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سالگرد شهید منصور ستاری (فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش) برگزار شد، با حجت الاسلام والمسلمین «سید عبدالنبی موسوی فرد» نماینده ولی‌فقیه در خوزستان دیدار کردند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در حضور این کارکنان گفت: در همه سال‌های پیروز انقلاب اسلامی ایران و پس از آن، به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس مجموعه پدافند، یکی از نهادهایی بود که بسیار خوب عمل کرد و کارنامه درخشانی را از خود به یادگار گذاشته است.

در این نشست فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب غرب (امیدیه) نیز گفت: در این ایام و ضمن دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، وظیفه خود را دانستیم که تجدید میثاقی را با آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی داشته باشیم و اعلام کنیم که همیشه برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انجام مأموریت‌ها و حراست و پایداری از آسمان کشورمان به خصوص در منطقه راهبردی جنوب غرب کشور آماده هستیم.