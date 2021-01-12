فعالیت شرکتهای دانش بنیان در حوزه زمین شناسی و اکتشافات معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، اسماعیل قادری‌فر تسهیل‌گری برای کسب‌وکارهای نوآور، خلاق و دانش‌بنیان در حوزه زمین‌شناسی را محور اصلی راه‌اندازی مرکز نوآوری زمین شناسی و اکتشافات معدنی عنوان کرد و افزود: معاونت علمی به عنوان تسهیلگر بخش فناوری و نوآوری کشور تلاش کرده است زیست‌بوم نوآوری در بخش‌های گوناگون کشور از جمله حوزه زمین شناسی و معدن را محقق کند.

وی راه‌اندازی شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری تخصصی را در همین راستا دانست و گفت: نسل نخست استارت آپ‌ها، خدمات دهندگان مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند اما از سال ۹۵ به این سو، با شکل‌گیری شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری تخصصی، استارت آپ‌ها، شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان به تمامی فناوری‌های پیشرفته راه یافته است.

قادری‌فر، هدف از ایجاد مراکز نوآوری را ایجاد بستری برای خلق ارزش افزوده از دانش عنوان کرد و گفت: این مراکز و دیگر حلقه‌های زنجیره نوآوری، دانش انباشته و متمرکز در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی همچون پژوهشگاه‌ها را با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، به ارزش افزوده و اشتغال بدل می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه حوزه زمین شناسی یکی از مزیت‌های سرزمینی کشورمان به شمار می‌رود باید ظرفیتی فراهم کنیم که نوآوری به این حوزه پیوند بخورد.

به گفته وی، بنابراین برای راه‌اندازی مرکز نوآوری در حوزه زمین شناسی از سال گذشته اقدام شد و با توجه به تراکم شرکت‌های دانش بنیان در تهران، تصمیم بر این شد که نخستین مرکز نوآوری در این حوزه در پایتخت شکل بگیرد البته شعب دیگر مراکز نوآوری در حوزه زمین‌شناسی نیز به زودی و در شهرهای دیگر راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری، ایجاد پلی میان دانش و بازار کار را مهم‌ترین هدف محوری این مرکز نوآوری دانست و گفت: می‌بایست از فرصت‌های پنهان اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، با ورود بخش خصوصی و ایجاد مراکز نوآوری حمایت شود.

قادری فر با اشاره به ظرفیت و فرصت‌های کمتر توجه شده بسیار زیاد در تمامی عرصه‌های زمین شناسی عنوان کرد: از اکتشاف، استخراج و فراوری، مملو از فرصت‌های نوآورانه‌ای است که مرکز نوآوری با حضور راهبرهایی که بلد راه هستند، زمینه را برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به کسب و کار و ظهور اقتصاد نوآورانه در حوزه فناوری‌های زمین‌شناسی فراهم خواهد ساخت.