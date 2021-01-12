خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فرماندار کرمانشاه اوایل آذرماه سال جاری به دلیل همین عدم برگزاری جلسات، به اعضای شورای شهر هشدار داد که ادامه تعطیلی این جلسات موجب برخورد قانونی با آنها می‌شود و پرونده شورای شهر را به هیأت رسیدگی حل اختلاف استان ارجاع می‌دهد.

بعد از هشدار فرماندار کرمانشاه ۲ جلسه به روال معمول شورای شهر در همان ماه برگزار شد، اما متأسفانه باز هم رویه برگزاری نا منظم و از رسمیت انداختن جلسات ادامه پیدا کرد.

فرماندار کرمانشاه ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر به اختلافات بین اعضای شورای اسلامی شهر و تعطیلی جلسات این شورا اشاره و اظهار کرد: عصر امروز جلسه‌ای به دعوت فرمانداری از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه صورت گرفته است تا موضوع عدم تشکیل جلسات بررسی شود.

فضل الله رنجبر با بیان اینکه خواست ما حل این اختلافات و برگزاری جلسات شورا به روال عادی و فعالانه است، افزود: جلسه امروز به منظور حل اختلافات و گفتگو در خصوص دلایل علل عدم تشکیل جلسات شورای شهر است.

وی با تاکید بر اینکه عدم برگزاری جلسات شورای شهر موجب آسیب به پیشرفت و آبادانی شهر کرمانشاه خواهد بود، تصریح کرد: کرمانشاه برای پیشبرد امور شهر و شهروندان نباید در این شرایط سخت اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، به مسائل حاشیه‌ای کشیده شود.

رنجبر از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه خواست تا جلسات شورا را تشکیل و مسائل و موضوعات مرتبط را با گفتگو حل کنند.

عدم حضور برخی از اعضای شورای اسلامی شهر علت تشکیل نشدن جلسات است

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اشاره به علت عدم برگزاری منظم جلسات شورا، گفت: جلسات شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دلیل عدم حضور برخی اعضای این شورا به حدنصاب نمی‌رسد و متأسفانه لغو می‌شود.

طیب حیدری با بیان اینکه رسم غلط میراث دوره‌های گذشته شورای شهر است، افزود: بعضی از اعضا در انتقاد به برخی موضوعات در جلسات شرکت نمی‌کنند و جلسه را از رسمیت می‌اندازند.

وی تاکید کرد: براساس قانون، شورای شهر باید ۲ جلسه رسمی و بنا بر ضرورت می‌تواند ۲ جلسه فوق‌العاده در ماه برگزار کند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه دلیل عدم حضور برخی از اعضای این شورا در جلسات را انتقاد به عملکرد شهردار عنوان و خاطرنشان کرد: طی هفته‌های گذشته یا اعضای منتقد شهردار و یا موافقان شهردار در جلسه حضور پیدا نکردند و جلسه را از رسمیت انداختند.

گفتنی است، ادامه اختلافات بین اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه و عدم تشکیل جلسات این شورا، موجب ارسال پرونده آن‌ها به هیأت حل اختلاف استان می‌شود و هم اکنون نیز زمزمه انحلال شورا در ماه‌های پایانی فعالیت خود شنیده می‌شود.

گفتنی است، هیأت حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس کل دادگستری، ۲ نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان کرمانشاه تشکیل می‌شود و تعیین مهلت محدود برای جبران تخلف، تذکر، جریمه، انحلال شورا و تعیین شهردار جدید از جمله اختیارات آن است.