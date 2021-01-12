تکرار سناریوی استراماچونی برای استقلال؛ این بار میلیچ شبانه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، خبر کوتاه و عجیب بود؛ هرویه میلیچ مدافع کروات آبی پوشان شب گذشته تهران را ترک کرد تا شوک بزرگی بعد از تساوی آبی پوشان در دربی به این تیم وارد شود.

میلیچ که اخیراً و به دلیل یک پست اینستاگرامی جایگاه خود را در استقلال از دست داده بود و حتی بعد از پشت سر گذاشتن یک محرومیت و جلسه انضباطی باز هم به ترکیب این تیم بازنگشت، شب گذشته به همراه خانواده‌اش تهران را ترک کرد تا خاطرات استراماچونی بار دیگر برای آبی‌ها تکرار شود.

میلیچ مطالباتی از استقلال داشت و حتی اخیراً به صورت رسمی از باشگاه استقلال درخواست وصول مطالباتش را داشت. وی پیش از دربی در اظهار نظری گفته بود برای این بازی بزرگ انگیزه‌های زیادی دارد، مقابل پرسپولیس فرصت بازی پیدا نکرد.

حتی مدیران استقلال هم اطلاعات چندانی در خصوص دلیل و انگیزه‌های این اقدام میلیچ و برنامه او برای بازگشت به ایران یا فسخ قرارداد، ندارند.

حجت نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی باشگاه استقلال در پایان نشست امروز هیات مدیره این باشگاه ضمن تایید این خبر بیان داشت: میلیچ هم مثل سایر بازیکنان مطالباتی داشت، اما او بخشی از مطالباتش را دریافت کرده بود و حرفی از جدایی نبود. اما تصور ما این است که او برای رفتن برنامه‌ریزی کرده بود و این تصمیم را ناگهانی بعد از دربی نگرفت. چون این امکان وجود ندارد که یک ساعته بلیط گرفت و از کشور خارج شد.