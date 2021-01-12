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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۵۲

تا نیمه اول دی ماه؛

۲۰۰ اثر به دبیرخانه «جشنواره رسانه‌ای ابوذر» قم ارسال شده است

۲۰۰ اثر به دبیرخانه «جشنواره رسانه‌ای ابوذر» قم ارسال شده است

قم - رئیس ستاد برگزاری ششمین «جشنواره رسانه‌ای ابوذر قم» با اشاره به ارسال بیش از ۲۰۰اثر به دبیرخانه از فعالان رسانه ای قم خواست تا ارسال آثار خود را به آخرین روز مهلت اعلام شده موکول نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاجیک در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره پایان دی ماه است و خبرنگاران و اهالی رسانه می‌توانند برای اطلاع از جزئیات فراخوان، موضوعات و قالب‌های آثار به کانال جشنواره در ایتا به آدرس @brqom_ir مراجعه کنند.

وی افزود: با هدف تولید اثر و کیفیت بخشی به تولیدات رسانه‌ای ۵ کارگاه آموزشی برگزار شده که با استقبال خوب خبرنگاران قم همراه بوده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه قم همچنین با اشاره به تعیین بخش ویژه با موضوع فرهنگ شهروندی در فراخوان ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر قم گفت: دبیرخانه جشنواره در نظر دارد آخرین و ششمین کارگاه تولید محتوای جشنواره امسال را نیز در هفته آتی برگزار نماید و از خبرنگاران قم دعوت می‌شود از این ظرفیت آموزشی استفاده کنند.

کد مطلب 5120549

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