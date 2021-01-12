انهدام باند سارقان طلاجات منزل در بوشهر/ ۲۱ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور ارتقای احساس امنیت در شهروندان به جد دنبال کاهش وقوع جرایم و کشف جرایم در سریع‌ترین زمان هستیم.

وی مقابله با سرقت‌ها را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم نیروی انتظامی دانست و بیان کرد: در این راستا شاهد کشفیات خوبی هستیم و افراد متعددی در این زمینه دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به افزایش سرقت طلاجات منزل در سطح شهر بوشهر طی نیمه دوم آبان‌ماه امسال افزود: در همین راستا اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی توسط مأموران انتظامی و کارآگاهان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به بررسی علمی صحنه‌های سرقت و رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی توسط کارآگاهان پلیس اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته هویت سارقان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این افراد دستگیر شدند.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس طی یک عملیات منسجم چهار نفر اعضای این باند غیربومی که ساکن یکی از استان‌های همجوار بودند را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به اعتراف سارقان دستگیر شده به ۲۱ فقره سرقت طلاجات منزل در شهر بوشهر و اصفهان گفت: این افراد با پرسه زدن در کوچه‌ها و محله‌های مختلف منازل خالی از سکنه را شناسایی و برای سرقت اقدام می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: اعضای این باند پس از شناسایی خانه‌های خالی، در فرصتی مناسب با استفاده از ابزار مخصوص و در کمترین زمان ممکن طلا و جواهرات قیمتی را به سرقت می‌بردند.

وی با اشاره به اینکه این باند حدود یک میلیارد تومان سرقت انجام داده‌اند، اظهار داشت: در قالب این عملیات چهار متهم دستگیر شده و یک خودروی سواری نیز توقیف شده است.