به گزارش خبرنگار مهر هدایت الله جمالی پور در نشست شورای فرهنگ عمومی استان قزوین که ظهر سه شنبه در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد با اشاره به سرمایه‌های فرهنگی اظهار کرد: یکی از پایه اصلی دوام یک نظام و حکومت سرمایه اجتماعی است و اگر همبستگی ملی و وحدت در راستای فرهنگ عمومی نمود پیدا نکند امکان تهدید در این زمینه برایمان وجود خواهد داشت.

وی افزود: برای دست‌یابی به فرهنگ عمومی لازم است عناصر متعدد تأثیرگذار در اجتماع با یک برنامه هم راستا و برابر اقدام نمایند تا بتوانند به هدف نزدیک شوند، در بخش استانی برنامه‌ریزی و در بخش ملی، پیگیری‌های لازم به عهده‌ی ما خواهد بود.

استاندار قزوین اذعان کرد: شورای فرهنگ عمومی در راستای برنامه‌ریزی در امر تحقق و اجرای فرهنگ مطلوب در جامعه تشکیل شده که وظیفه آن شناسایی و کشف عناصر توانبخش و خطرناک بر فرهنگ باشد.

این مسئول گفت: یکی از نکاتی که نیاز است به شدت مورد توجه قرار گیرد اعتمادبخشی به مردم در خصوص روابط آنها با سازمان‌ها و نهادها است زیرا لازمه ایجاد یک فرهنگ مطلوب در جامعه به میزان روابط و اعتماد مردم با سازمان‌ها بستگی دارد و این امر از نکات راهبردی است که باید در دستورکار مراکز و سازمان‌های مرتبط قرار گیرد.

وی ابراز کرد: توجه به نکات حائز اهمیت و بیان طرح‌های قابل اجرا در خصوص مباحث فرهنگی، مطرح کردن نکات مثبت و منفی و ابراز اندیشه‌ها باید بتواند ما را به نقطه امن تری در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری برساند.

استاندار قزوین بیان کرد: برای دستیابی به شرایط مطلوب اجتماعی مولفه‌هایی مانند امنیت، معیشت، مشارکت عمومی، هویت‌بخشی، بهداشت، فرهنگ و خدمت باید مورد توجه باشد.

جمالی پور در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت فرهنگ و میزان اثرگذاری داخلی و خارجی جز امور مهمی است که به توجه بیشتری نیاز دارد و سه رکن اساسی هدایت و راهنمایی برای حرکت سازمانی، حرکت فرهنگی در بستر جامعه و خود جامعه باید لحاظ شود.

