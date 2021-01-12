به‌گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری دوره آموزش مجازی پدافند هسته‌ای و پرتوی به نام و یاد شهید محسن فخری زاده گفت: این دوره با هدف ارتقا آگاهی مردم استان در مقابل تهدیدات پرتوی برگزار می‌شود و گام بلند و مؤثری برای آموزش هسته‌ای مردم خواهد بود و در این دوره آموزش‌های لازم در خصوص انرژی هسته‌ای و کاربردهای مختلف آن به مردم داده می‌شود.

وی افزود: استان قم یکی از ۸ استان هسته‌ای کشور است و نقش برجسته‌ای را در این صنعت ایفا می‌کند و با توجه به بمباران اطلاعاتی دشمنان در دامن زدن به شایعات هسته‌ای، نیاز به برگزاری این دوره آموزشی بیش از پیش احساس می‌شد و هرچند همواره استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در بخش‌های مختلف درمانی، کشاورزی و تولید انرژی مورد تاکید و نظر ما بوده است، اما دشمنان مدام بر بعد نظامی توان هسته‌ای کشور تاکید می‌کنند، در صورتی که ایران اسلامی هیچ گاه به دنبال استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد نظامی نبوده است.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه پرتوی استان در پایان بیان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند از تاریخ ۳۰ دی ماه به تارنمای www.pdrc.ir مراجعه و نسبت به دریافت فایل و جزوه آموزشی آن اقدام کنند و آزمون اولین دوره آموزش مجازی پدافند هسته‌ای و پرتوی نیز در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه برگزار و به شرکت کنندگان در این دوره نیز گواهینامه پایان دوره داده می‌شود.