۵ مبتلا کرونای انگلیسی شناسایی شدند/ بازگشایی در مناطق زرد و آبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری ظهر امروز در حاشیه بازدید از مرکز ۱۶ ساعته بیمارستان امام علی بجنورد، اظهار کرد: تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح همچنان در کشور ممنوع است.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: تاکنون ۵ بیمار مبتلا به کرونا انگلیسی در کشور شناسایی شدند لذا نیاز است به صورت کامل پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

وی افزود: امکان بروز موج چهارم کرونا وجود دارد لذا تا زمانی که تمامی مردم واکسنی را دریافت نکرده‌اند باید پروتکل‌های بهداشتی به صورت جدی رعایت شود.

لاری در ادامه به اقدامات انجام شده در طرح شهید سلیمانی اشاره داشت و گفت: بر اساس این طرح به ازای هر مبتلا ۱۰ نفر دیگر را رصد می‌کنیم تا بیماران کرونایی شناسایی شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: افراد مبتلا را نسبت به اعمال قرنطینه مجاب می‌کنیم و در مدت متعارف مورد نیاز، بر رفتار آنان مبنی بر رعایت قرنطینه نظارت خواهیم کرد و بر این اساس این طرح ظرفیت نظارتی ما را افزایش داده است.

وی در انتها بیان داشت: بازگشایی‌ها فقط در مناطق زرد و آبی انجام می‌شود و هرگونه تجمعی در سایر مناطق ممنوع بوده و با آن برخورد می‌شود.