به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه‌شنبه تشکیل شد، با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ضرورت افرایش تعامل و گفت‌وگوی مجلس و دولت در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: مسایل کلان و راهبردی کشور می‌بایست به دور از تنش و رفتارهای سیاست‌زده در فضای آرام و منطقی، تدبیر و برنامه‌ریزی شود.

در این جلسه و در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزیر جهاد کشاورزی گزارش روند تحقق برنامه‌های افزایش تولید دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور را ارایه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان توسعه پایدار جوامع به حساب می‌آید، طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی را از مصادیق تحقق جهش تولید، خودکفایی ملی و گامی برای تامین امنیت غذایی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: توسعه کشت دانه روغنی با ویژگی‌های اقلیمی کشور و با توجه به نیاز کشور به واردات روغن به صورت جدی در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و بارقه‌ای از امید را در عرصه خودکفایی روغن خوراکی ایجاد کرده است.

روحانی تصریح کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمنان، به دستور مقام معظم رهبری سطح زیر کشت دانه‌های روغنی را به صورت جهشی افزایش داده‌ایم، چرا که کشت دانه‌های روغنی با توجه به نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی دارد و وزارت جهادکشاورزی نیز برنامه‌ریزی لازم را در این زمینه انجام داده است و از حمایت دولت در سیاست‌های کلان اقتصادی برخوردار است.

در این جلسه مقرر شد، طرح وزارت جهاد کشاورزی با بررسی‌های مشترک با سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و در اولویت طرح‌های زیر ساختی کشور قرار گیرد.