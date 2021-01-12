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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۱۸

دادستان عمومی و انقلاب قزوین:

حل مشکل کنتورسازی نیازمند دستور رئیس قوه قضائیه است

حل مشکل کنتورسازی نیازمند دستور رئیس قوه قضائیه است

قزوین – دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به دنبال احیای شرکت کنتورسازی هستیم اما این کار نیازمند دستور سران قوه و برای بازگشت شرکت به دولت و یا خلع ید مالکین است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی در نشست با اصحاب رسانه که پیش از ظهر سه‌شنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: شرکت کنتورسازی در چند سال اخیر به یکی از مهم‌ترین بحران‌های کارگری در استان تبدیل شده بود.

وی افزود: بخشی از این بحران پس از مدت‌ها فریاد و تظلم خواهی از سوی کارگران با پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و پرداخت معوقات کارگران رفع شد اما مشکل پایان نیافته است.

دادستان قزوین ادامه داد: راه‌اندازی شرکت نیازمند حل مشکل مدیریتی و همچنین پرداخت بدهی‌های شرکت است اما متأسفانه میزان بدهی‌های شرکت از میزان سرمایه آن خیلی بیشتر است و این کار راه گره زده است.

وی بیان کرد: بیش از ۱۱ هزار نفر نیز از طریق بورس سهامدار این شرکت هستند اما صاحب شرکت و فرزند وی به دلیل پرونده‌ای که برای تخلفات صورت گرفته در بورس دارند در بازداشت به سر می‌برند.

قاسمی عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی این شرکت پرونده‌های قضائی، میزان بالای بدهی و همچنین مالیات شرکت است که سدی برای ادامه کار شده است.

وی ادامه داد: محصول این شرکت در بازار خریدار دارد اما برای فروش محصول باید به دنبال تغییر خط تولید شرکت باشیم و تکلیف مطالبات و بدهی‌های شرکت نیز مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اضافه کرد: به دنبال احیای شرکت کنتورسازی هستیم اما این کار نیازمند دستور سران قوه و برای بازگشت شرکت به دولت و یا خلعید مالکین است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت در رهن سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات است و امیدواریم در سفر ریاست قوه قضائیه بتوانیم مشکل شرکت را حل کنیم.

قاسمی در پایان عنوان کرد: در صورتی که وضعیت مالکیت شرکت مشخص نشود نمی‌توان شاهد راه‌اندازی شرکت بود.

کد مطلب 5120591

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