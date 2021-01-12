به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت شهید محسن فخری زاده که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: ما در جهانی زندگی می‌کنیم که اخلاق در برخی از عرصه‌ها برچیده شده است و تسلطی که زورمداران در اقصی نقاط دنیا پیدا کرده اند، ارزش‌های انسانی را تحت فشار قرا ر داده است. اینها در راه تحقق مطامع خودشان از هر اقدامی ابایی ندارند و امروز شاهد هستیم برخی اقدامات آنان دامن خودشان را گرفته است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه زمانه، زمانه دانش و آگاهی است و مردم هشیارتر شده اند، گفت: گسترش دانش و اطلاعات به سرعت اتفاق می‌افتد و در کشور خودمان کوچک‌ترین خبر و حادثه به سرعت در تمامی مناطق منتشر می‌شود و نمی‌شود مردم را مثل سالهای دور در ناآگاهی نگهداشت.

وی افزود: ما در عرصه‌های علمی شاهد تلاش‌های شبانه روزی و بی وقفه محققانی هستیم که در راه سعادت مردم و بشر از خودگذشتگی می‌کنند و با ستمگری‌های ستمگران سلطه گر به شهادت می رسند ولی این چشمه خروشان است و به دنبال این حرکت، قطعاً حرکت‌های قوی‌تر و جدی تری صورت خواهد گرفت.

غلامی گفت: شاهد هستیم که آنها در عرصه علم و فناوری بحث رفاه و سعادت بشر را مطرح می‌کنند اما مجامع علمی داوری خوبی دارند. به طوری که در دل کشوری که حاکم آن دستور ترور را داده بود، عالمان رشته فیزیک شهادت دکتر فخری زاده را محکوم کردند. هرچند ما می‌بینیم تسلط به گونه‌ای است که گاهاً این صداهای کوچک هم در نمی‌آید.

وزیر علوم اضافه کرد: سردمدارانی که خود را طلایه دار آزادی می‌دانند، سکوت مرگباری را در رابطه با ترور نشان داده اند و حتی حاضر نشدند ترور دولتی را محکوم کنند در حالی که همین‌ها در کوچترین مسائل که ارتباطی به آنان ندارد اظهار نظر می‌کنند و موضع‌های تقابلی می‌گیرند. چنین وضعیتی وظایف جوامع علمی را سخت‌تر می‌کند و در شناخت این عزیزان باید گفت که شهدا افضل مردم ما در دوره خودشان هستند.

غلامی با بیان این مطلب که ما در عرصه‌های مختلف عملکرد خوبی در تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده، تربیت کارشناس و متخصص داشته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر نیاز کشور به طور کامل تأمین شده و اکثر مدیران ارشد، اساتید، دانشمندان و مهره‌های تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف تحصیل کرده دانشگاه‌های داخل هستند و یا حداقل یکی دو مقطع را در دانشگاه‌های داخلی بودند. به طور کل ۹۰ درصد تحصیل کرده‌ها در داخل کشور تحصیل کرده اند.

وی ادامه داد: در حوزه تحقیقات در عرصه جهانی به طور متوالی رتبه ۱۶ را داشته ایم و امسال با افزایش جایگاه رتبه پانزدهم را کسب کرده ایم. توان دانشمندان ما قابل رقابت با دانشمندان کشورهای دیگر است و آنها با تلاش و از خودگذشتگی توانسته اند به این دستاوردها برسند.

وزیر علوم با اشاره به بحث کاربست نتایج تحقیقات گفت: ما قریب به ۲۰ سال است که به سمت به کار بستن نتایج تحقیقات حرکت کرده ایم و امروز قریب به ۱۹۸ مرکز رشد در کشور داریم که این مراکز، ایده‌های خاصی از تحقیقات را تبدیل به موضوعات قابل اجرا می‌کنند و تحت حمایت مراکز پژوهشی پرورانده می‌شوند. در نهایت به صورت شرکت‌های دانش بنیان در سطح جامعه نقش ایفا می‌کنند.

غلامی اظهار داشت: در حال حاضر در کشور ۴۴ پارک علم و فناوری وجود دارد که ۳۸ پارک ذیل وزارت علوم و ۷ پارک ذیل سایر وزارتخانه‌ها هستند و پارک جدیدی توسط یکی از وزارتخانه‌ها به زودی فعال خواهد شد.

وزیر علوم بیان کرد: همانطور که رهبری تأکید کردند در بحث صنایع هسته‌ای غیر از اهداف صلح آمیز هیچ هدف دیگری دنبال نمی‌شود و ما در این حوزه در جایگاه خوبی قرار داریم و دانشمندان ما برای تولید داروهای مرتبط با صنعت هسته‌ای تلاش می‌کنند. از طرف دیگر بحث انرژی در آینده‌ای نزدیک یک موضوع کلیدی و مهم است اما دشمن می‌خواهد ما را محدود کند تا انرژی فسیلی ما تمام شود.

غلامی خاطرنشان کرد: ما به خاطر از دست دادن تک تک محققان و دانشمندان احساس ناراحتی و غم داریم. این دانشمندان کارهای ماندگاری انجام دادند که موجب ارتقا جایگاه‌های علمی کشور است و همین مسیر توسط شاگردان آنها ادامه خواهد داشت. ما نیز به عنوان پشتیبان مراکز تحقیقاتی تا جایی که بتوانیم آنها را حمایت خواهیم کرد.