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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۲۹

رئیس علوم پزشکی زنجان:

زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته مرگ بیمار کرونایی نداشت

زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته مرگ بیمار کرونایی نداشت

زنجان-رئیس علوم پزشکی زنجان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته آمار فوت بیمار کرونایی زنجان صفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار و ۶۷۰ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۱۵۵ به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته فوتی به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در استان زنجان وجود نداشت، گفت: در مجموع تاکنون هزار و ۱۱۰ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز پنج هزار و ۵۰۶ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۶۵۶ نفر به علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری و بستری شده‌اند.

کد مطلب 5120598

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