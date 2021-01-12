برنامه ریزی و مدیریت زمان در آزمون ۱۴۰۰

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در جوامع امروزی برنامه ریزی و مدیریت زمان نقش بسزا و مهمی درموفقیت افراد ایفا می نماید.

بنابراین دانستن؛

* چگونگی یک برنامه صحیح و منسجم

* مدیریت کردن برنامه

* اجرای برنامه در زمان مورد نظر

* داشتن منابعی که بتوان برنامه ای دقیق داشت

* شناسایی سرفصل های پرتکرار و منابع کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است

برای این مهم باید به نکاتی دقت داشت که یک برنامه ریزی اصولی و دقیق به چه صورت و با چه گزینه هایی باید نوشته شده و سپس چگونه به اجرا درآید تا بتوان در زمان مورد نظر به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد.

* بررسی زمان باقیمانده و تقسیم بندی درست آن

* دانستن منابع و دروسی که باید مطالعه شود

* آگاهی به مباحث و نکات پرتکرار

* چگونگی چیدمان و اجرای آیتم های برنامه ریزی با زمان مورد نظر

* انتخاب درست مطالب و دروس مورد مطالعه

بنابراین پس از انجام برنامه ریزی ، استفاده درست از منابع ارشد مدیریت و امکاناتی که در اختیار خواهیم داشت مانند؛

۱- کلاس ها

۲- جزوات

۳- کتاب ها

۴- اساتید

۵- مشاوره

با در اختیار داشتن تمامی اینها بی شک اولین گزینه و مهم ترین آن کلاس های آموزشی (در چالش امروز جهان به صورت آنلاین) بیشترین سهم در کاهش استرس داوطلب بابت کمبود زمان و ایجاد موفقیت قطعی خواهد داشت. چرا که نکات و مطالب پر تکراری که در این کلاس ها بیان می گردد به صورت خلاصه وار و دقیق اشاره می شود ( به عنوان مثال: به جای مطالعه چند رفرنس مختلف و سنگین برای هر درس، یک جزوه کامل و دقیق از مباحث ضروری و پرتکرار به داوطلب ارائه داده خواهد شد) که مطلوب ترین گزینه و عنصر برای موفقیت در زمان کوتاه سه یا چهار ماهه خواهد بود.

در کنار آن راهنمایی اساتید، مشاوره های فردی و تخصصی با اساتید و مشاورین (که همگی رتبه های برتر آزمون سال قبل هستند) راهگشای افراد در موفقیت و نتیجه مطلوب در مدت زمان کم می باشد. با وجود همه این راهکارها، امکانات و گزینه ها به طور یقین نباید استرسی زیادی بابت زمان باقیمانده تا آزمون ارشد ۱۴۰۰ در فرد وجود داشته باشد.

البته همه این ها نیازمند فرایندی خواهد بود که انجام آن مسلماً به مشاوره، مطالعه دقیق و آگاهی خواهد داشت که تمامی این ها در یک مجموعه میسر خواهد بود، انتخاب موسسه ای که دارای مشاورین با تجربه، اساتید مجرب و باتجربه باشد. همچنین خدماتی که در طول مدت به داوطلبان ارائه خواهد داد، می تواند بهترین و تنها انتخاب برای نتیجه مطلوب باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان با اختیار داشتن امکانات فراوان از جمله؛

* برگزاری کلاس های آنلاین با سابقه ای بیش از ۱۵ سال

* استفاده از بهترین برنامه ها در زمینه کلاس آنلاین

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