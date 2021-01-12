تغییر وضعیت استخدامی ۷۷۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مره به نقل از دانشگاه آزاد، بیژن رنجبر با اشاره به آخرین مصوبات هیأت مرکزی جذب دانشگاه، گفت: سی و پنجمین جلسه هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنا و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به گزارش مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی این دانشگاه که قرارداد همکاری آنها به صورت سالانه تمدید می‌شود، این موضوع در دستور کار سی و پنجمین جلسه هیأت مرکزی جذب قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بر این اساس، پرونده‌های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که از سال ۱۳۸۳ به صورت پیمانی سالانه با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری داشتند و در انتظار تغییر وضعیت بودند، پس از بررسی و ارزیابی نهایی، تعیین تکلیف شد. به این ترتیت، با موافقت اعضای هیأت مرکزی جذب، وضعیت استخدامی ۷۷۶ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به پیمانی تبدیل شد.

وی افزود: براساس این مصوبه که به زودی به واحدهای دانشگاهی ابلاغ خواهد شد، قرارداد همکاری این افراد از پیمانی سالانه به پیمانی تغییر وضعیت پیدا خواهد کرد و دیگر نیازی به تمدید سالانه قرارداد همکاری ندارد.

رنجبر خاطرنشان کرد: روند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از پیمانی سالانه به پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در دستور کار جلسات هیأت مرکزی جذب دانشگاه قرار دارد و در جلسات آینده نیز درباره وضعیت استخدامی دیگر اعضای هیأت علمی تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: جلسات هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ساماندهی هرچه بهتر و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعضای هیأت علمی به صورت منظم و مستمر در حال برگزاری است و تمامی پرونده‌ها با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.