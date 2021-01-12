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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۳۱

بخشدار دشت عباس خبر داد؛

مرگ جوان ۳۷ ساله بر اثر غرق شدن در کانال‌های دشت عباس دهلران

مرگ جوان ۳۷ ساله بر اثر غرق شدن در کانال‌های دشت عباس دهلران

ایلام-بخشدار دشت عباس، از مرگ جوان ۳۷ ساله بر اثر غرق شدن در کانال‌های زهکشی دشت عباس دهلران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام تماس‌های مردمی مبنی بر غرق شدن یک نفر در یکی از کانال‌های زهکشی کشاورزی، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی بخش دشت عباس و نیروهای هلال احمر جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی اولیه موضوع مشخص شد یک فرد ۳۷ ساله اهل و ساکن شهر اهواز به داخل کانال زهکشی کرخه ضلع جنوبی روستای عین صوله رفته که دچار غرق شدگی شده بود.

علی کرمی ادامه داد: با کمک مردم و نیروهای هلال احمر، پس از تلاش، جسد این فرد از رودخانه بیرون کشیده شده است.

کرمی از مردم خواست از نزدیک شدن و اتراق کردن در حاشیه رودخانه‌ها و سدها خودداری کنند تا شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.

کد مطلب 5120616

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