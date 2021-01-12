به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام تماس‌های مردمی مبنی بر غرق شدن یک نفر در یکی از کانال‌های زهکشی کشاورزی، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی بخش دشت عباس و نیروهای هلال احمر جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی اولیه موضوع مشخص شد یک فرد ۳۷ ساله اهل و ساکن شهر اهواز به داخل کانال زهکشی کرخه ضلع جنوبی روستای عین صوله رفته که دچار غرق شدگی شده بود.

علی کرمی ادامه داد: با کمک مردم و نیروهای هلال احمر، پس از تلاش، جسد این فرد از رودخانه بیرون کشیده شده است.

کرمی از مردم خواست از نزدیک شدن و اتراق کردن در حاشیه رودخانه‌ها و سدها خودداری کنند تا شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.