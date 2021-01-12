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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۱۷

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد:

۳۸۰میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات برای پروژه های اقتصاد مقاومتی

۳۸۰میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات برای پروژه های اقتصاد مقاومتی

یاسوج- معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه وبویراحمدگفت: برای تسریع اجرای ۴۹پروژه مهم اقتصادمقاومتی قابل واگذاری به بخش خصوصی دراستان،دولت۳۸۰میلیاردریال درقالب یارانه سودتسهیلات ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صمیمی دوست ظهر سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: هیچ بهانه‌ای برای واگذار نشدن طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های اجرایی پذیرفتنی نیست.

وی بیان داشت: قرار است طرح گردشگری چشمه بلقیس چرام، ساخت کمپینگ اقامتی پارک جنگلی، اردوگاه تفریحی اقامتی سد شاه قاسم و اردوگاه تفریحی، رفاهی خهکلون حداکثر تا ۲۷ دی ماه سال جاری با حفظ ضوابط منابع طبیعی به شهرداری ارجاع و سپس تحویل منابع طبیعی شود.

صمیمی دوست تصریح کرد: دولت دستگاه‌ها را مکلف کرده است که برای مدیریت اعتبارات، ۲۰ درصد از طرح‌های خود را در قالب اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: مشکلات باید شناسایی شده و در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

صمیمی دوست بیان داشت: برخی از این طرح‌ها در پیچ و خم‌های بروکراسی‌ها و سخت گیریهای بی مورد و یا بی رغبتی از سوی دستگاه‌های متولی معطل مانده و براساس برنامه‌های دولت برای واگذاری طرح‌های مهم، تأثیر گذار با پیشرفت فیزیکی بالا به بخش خصوصی باید تلاش کنیم.

کد مطلب 5120623

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