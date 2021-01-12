۳۸۰میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات برای پروژه های اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صمیمی دوست ظهر سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: هیچ بهانه‌ای برای واگذار نشدن طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های اجرایی پذیرفتنی نیست.

وی بیان داشت: قرار است طرح گردشگری چشمه بلقیس چرام، ساخت کمپینگ اقامتی پارک جنگلی، اردوگاه تفریحی اقامتی سد شاه قاسم و اردوگاه تفریحی، رفاهی خهکلون حداکثر تا ۲۷ دی ماه سال جاری با حفظ ضوابط منابع طبیعی به شهرداری ارجاع و سپس تحویل منابع طبیعی شود.

صمیمی دوست تصریح کرد: دولت دستگاه‌ها را مکلف کرده است که برای مدیریت اعتبارات، ۲۰ درصد از طرح‌های خود را در قالب اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: مشکلات باید شناسایی شده و در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

صمیمی دوست بیان داشت: برخی از این طرح‌ها در پیچ و خم‌های بروکراسی‌ها و سخت گیریهای بی مورد و یا بی رغبتی از سوی دستگاه‌های متولی معطل مانده و براساس برنامه‌های دولت برای واگذاری طرح‌های مهم، تأثیر گذار با پیشرفت فیزیکی بالا به بخش خصوصی باید تلاش کنیم.