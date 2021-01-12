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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۳۶

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی خبر داد؛

نفوذ سامانه بارشی فعال به آذربایجان شرقی از اواخر هفته جاری

نفوذ سامانه بارشی فعال به آذربایجان شرقی از اواخر هفته جاری

تبریز- مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از نفوذ سامانه بارشی فعال به آذربایجان شرقی از اواخر هفته جاری و بارش باران و برف همراه با کاهش نسبی دما خبر داد.

علی دولتی مهر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از روز پنج شنبه این هفته سامانه جدیدی وارد استان می‌شود و همراه با بارش باران و برف خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سامانه از روز شنبه از آذربایجان شرقی خارج می‌شود، گفت: بارش برف و مه، وزش باد گاهی تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

دولتی مهر ادامه داد: در مناطق سردسیر و کوهستانی استان شاهد کاهش دید و لغزندگی جاده‌ای و کولاک برف در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی ادامه داد: آماده کردن تجهیزات برف روبی درون شهری و برون شهری، تجهیز خودروها به امکانات ایمنی و گرمایشی و احتیاط در تردد بویژه در عبور از گردنه‌ها ضروری است.

کد مطلب 5120624

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