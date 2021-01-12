آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار آلودگی هوا سطح نارنجی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی شاخص کیفی هوا تا عصر چهارشنبه در سطح ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار خواهد داشت.

وی افزود: با روند افزایش محسوس دما، احتمال سقوط بهمن در ارتفاعات مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف، همراه با غبار محلی و یخبندان صبحگاهی بوده و هوا آلوده است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۴ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱- درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۴ متر بر ثانیه است.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف، همراه با غبار محلی و یخبندان صبحگاهی است و هوا آلوده خواهد بود، از عصر نیز آسمان ابری شده و با وزش باد همراه است.

بهارونداحمدی در پایان به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۱۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما صفر درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.