انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق در ششم ژوئن برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، عبدالحسین الهندوای، مشاور نخست وزیر عراق در امور انتخابات امروز (سه شنبه) به موضع گیری درباره موعد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور پرداخت و تاکید کرد: انتخابات طبق برنامه برگزار می شود.

وی افزود: تاریخ انتخابات تغییر نکرده است، همانطور که دولت تعیین کرده است در ششم ژوئن سال جاری میلادی برگزار می شود و هیچ تعویقی در این زمینه مطرح نشده است.

کمیساریای عالی انتخابات عراق، آمادگی خود را برای انتخابات اعلام کرده است و تلاش دارد که کارت های بایومتریک را برای همه رای دهندگان تکمیل کند.

الهنداوی به موضوع برنامه ریزی روند انتخابات با تعیین یک برنامه زمانبندی اشاره کرد و افزود: این روند آغاز شده است و مشارکت نامزدها، نهادها، احزاب سیاسی و ائتلاف ها وجود دارد.

مشاور نخست وزیر عراق در امور انتخابات با اشاره به اینکه؛ هر روند انتخاباتی پیچیده و دشوار است و با بسیاری از مشکلات رو به رو است، تاکید کرد: این کمیسیون از توانایی مالی برخوردار است و دارای کارکنان با بسیار خوبی است که می توان به آنها در انجام این انتخابات اعتماد کرد.