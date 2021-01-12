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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۴۶

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

۳۸ هزار خودروی سنگین غیرمجاز وارد اصفهان شدند

۳۸ هزار خودروی سنگین غیرمجاز وارد اصفهان شدند

اصفهان – رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ۳۸ هزار خودروی سنگین غیرمجاز وارد اصفهان شدند که همه این خودروها اعمال قانون شدند.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از روز گذشته اجرای طرح و زوج فرد به صورت یکسره از ساعت هشت صبح تا ۲۱ اجرایی می‌شود، اظهار داشت: با این شرایط همچنان شاهد ترافیک در سطح شهر هستیم.

وی با بیان اینکه برخورد با خودروهای دودزا در اصفهان در دستور کار است، ابراز داشت: بر این اساس از ابتدای دی ماه تاکنون ۲۱ هزار و ۹۸۴ خودروی دودزا در استان اصفهان اعمال قانون شدند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان همچنین به اعمال قانون ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ خودروی فاقد معاینه فنی در استان اصفهان گفت: رانندگان توجه داشته باشند که عدم دریافت پیامک اعمال قانون به معنای اجرای این امر نیست.

وی با بیان اینکه همچنین از ابتدای دی ماه تاکنون ۳۸ خودروی سنگین که اجازه تردد در شهر اصفهان را نداشتند اعمال قانون شدند، تصریح کرد: حدود پنج هزار خودرو هم فک پلاک و به تعمیرگاه اعزام شدند.

کد مطلب 5120637

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