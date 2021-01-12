آلودگی هوا چه تاثیری روی سلامت پوست ما دارد؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شعار «آسمان آبی؛ هوای پاک» تنها یک شعار برای جلوگیری از مشکلات تنفسی نیست بلکه آلودگی هوا و استنشاق هوای ناسالم بر سلامت پوست و مو و در کل زیبایی انسان نیز تأثیرگذار است. اگر در یک روز آلوده بیرون بروید در انتهای روز وقتی می‌خواهید پوست خود را تمیز کنید یک پد آرایشی یا پنبه را به محلول تونر یا میسلارواتر آغشته کنید و بر پوست خود بکشید و بعد به پد نگاه کنید متوجه می‌شوید که پنبه کاملاً سیاه و پر از آلودگی است. همچنین موهای شما در روزهای آلوده زودتر کدر و کثیف می‌شوند. اینها فقط تأثیرات منفی بسیار آشکار از آلودگی و کثیفی هوا هستند که شما متوجه آن شده اید. آلاینده‌هایی که که در هوا وجود دارند باعث تخریب آسیب‌های پوستی مثل ایجاد آکنه، سرطان پوست، آلرژی، تیرگی و لک پوستی و پیری زودرس می‌گردند. اما آلودگی هوا چه تأثیری بر سلامت پوست ما دارد و در شهرها یا روزهای آلوده باید چگونه از پوست مراقبت کنیم تا کمترین آسیب را از آلودگی‌ها ببینیم؟

با توجه به آلودگی این روزهای هوای تهران، پیشنهاد می‌کنیم این نوشتار را که برگرفته از مقاله تأثیر آلودگی هوا رو پوست مجله مهتاطب است را مطالعه نمائید.

آلودگی هوا چگونه رخ می‌دهد؟

آلودگی هوا زمانی رخ می‌دهد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر وارد اتمسفر زمین می‌شوند.آلودگی هوا می‌تواند در فضای آزاد و حتی در محوطه‌های سر بسته وجود داشته باشد و با تنفس وارد بدن شود و یا بر پوست و مو نفوذ کرده و در سلامت آنها اختلال ایجاد کند.

آلاینده یا آلودگی‌ها به دو دسته آلاینده‌های اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند.

آلاینده‌های اولیه شامل: خاکستر تولید شده از آتشفشانها - دود اگزوز وسایل نقلیه (کربن مونوکسید) - دود خارج شده از دودکش کارخانجات (گوگرد دی اکسید)

آلاینده‌های ثانویه: این آلاینده با ترکیب آلاینده نوع اول ایجاد می‌شوند مثل:

اُزُن - کربن دی اکسید - کرن مونوکسید- اکسیدهای گوگرد - اکسیدهای نیتروژن - ترکیبات آلی فرار - ذرات معلق سرب - جیوه - آلودگی مواد پرتو زا - امونیاک-دود سیگار

این گازها و آلودگی هوا بر پوست ما چگونه عمل می‌کنند؟

منافذ پوست اندازه‌ای بین ۵۰-۷۰ میکرون دارند در حالی که آلاینده‌های نامبرده از ذرات بسیار کوچکی بین ۲.۵ تا ۱۰ میکرون دارند، بنابراین به راحتی می‌توانند به لایه‌های عمیق پوست نفوذ کنند و آنها را مسدود سازند.

جوش: با مسدود شدن منافذ جوش و آکنه ظاهر می‌شود و همچنین رطوبت رسانی به لایه‌های پوست صورت نمی‌گیرد و ایجاد خشکی و التهابات پوستی می‌کند.

چین و چروک: آلاینده‌ها ویتامین‌های پئست مثل ویتامین e و c پوست که آنتی اکسیدان های قوی هستند را از بین می‌برند سپس ذرات به پوست می‌چسبند و به فیبر کلاژن پوست آسیب می‌رسانند و در نتیجه رادیکالهای آزاد با فقدان کلاژن و ویتامین‌های آنتی اکسیدان باعث آسیب به پوست و ایجاد چین و چروک می‌شوند.

لک: آلودگی هوا باعث سوراخ شدن لایه ازن می‌شود در نتیجه اشعه‌های مضر خورشید به راحتی به سطح زمین رسیده و چون طول موج و انرژی بالایی دارند باعث آسیب بسیار زیادی به پوست می‌شوند درنتیجه پوست دچار آفتاب سوختگی شده و برای دفاع رنگدانه های بیشتری تولید می‌کند و لک و کک و مک روی پوست بیشتر می‌شود.

آلودگی هوا برای پوست موجب چه مشکلاتی می‌شود؟

در نتیجه‌ی نفوذ آلاینده‌ها بر پوست و مو مشکلات زیر رخ می‌دهند:

نقش اُزُن در آلودگی هوا چیست؟

لایه ازن یا O۳ که در فاصله ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری سطح زمین با ضخامت ۳ میلی متر قرار دارد از زمین در برابر اشعه‌های مضر خورشید یعنی UVA-UVB-UVC ۹۵ تا ۹۹% محافظت می‌کند. اشعه UVC در نتیجه تلاش لایه ازن به سطح زمین نمی‌رسد و بر پوست و بدن انسان تأثیری نمی‌گذارد ولی دو اشعه دیگر (UVB ۹۵% و UVA ۱.۵%) به سطح زمین برخورد می‌کند.

اما وقتی گاز ازن در لایه‌های پایین‌تر وجود داشته باشد دیگر یک فرشته نجات نیست و تبدیل به یک عامل بسیار مخرب و خطرناک برای سلامتی انسان تبدیل می‌شود.ازن فیبرهای کلاژن پوست را تکه تکه و ضعیف می‌کند در نتیجه سلول‌ها بیش از حد رنگدانه تولید می‌کنند و باعث ایجاد لک و تیرگی می‌گردد.

مراقبت از پوست در آلودگی هوا

اگر در شهرهای آلوده زندگی می‌کنید و یا در روزهای زمستانی به علت وارونگی هوا آلودگی هوا در محل زندگی شما زیاد می‌شود باید برای جلوگیری از آسیب‌های آلودگی از هوا بر پوست یکسری روش‌های مراقبتی انجام دهید. داروخانه آنلاین مهتاطب در این قسمت راه‌های زدودن آلودگی از پوست و افزایش مقاومت پوست در برابر تأثیرات آلودگی هوا را در ادامه مطلب برای شما بیان می‌کند:

۱- مصرف آنتی اکسیدان‌ها

۲- پاکسازی پوست با ماسک‌های صورت

۳- استفاده از تونر

۴- آبرسانی پوست با استفاده از کرم مرطوب کننده و آبرسان

۵- استفاده از برس های تمیز کننده (براش ها)

۶- قرار نگرفتن در فضاهای بازی که آلوده هستند

کلام آخر

با توجه به گرم شدن زمین به علت آسیب لایه ازن و برخورد بیشتر اشعه‌های خورشید به زمین و همچنین تشکیل گاز ازن و سایر آلاینده‌ها در سطح زمین باید اقدامات مراقبتی بسیار حساسی را برای سلامت هر چه بیشتر خود انجام دهیم تا از آسیب این عوامل مصون بمانیم. در این میان علاوه بر اینکه در هوای آلوده باید ماسک تنفسی زده شود و تا حد امکان در فضای آلوده قرار نگرفت باید از آنتی اکسیدانها، ویتامین‌های دارای خاصیت آنتی اکسیدان، استفاده از کرم ضد آفتاب طیف گسترده، تونر، میسلار واتر و سایر شوینده‌های عمیق برای پاکسازی پوست از این آلاینده‌ها استفاده نمود.

منبع:https://mag.mahtateb.com

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