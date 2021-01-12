به گزارش خبرنگار مهر، همسر شهید مدافع حرم غلامحسن دهقان‌آزاد ظهر سه‌شنبه در حاشیه آئین تشییع پیکر پاک همسر شهیدش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهید فردی بسیار مخلص و از جان گذشته بودند و هر موقع از مأموریت برمی‌گشتند تنها دلهره و اضطراب داشتند که از مأموریت‌های بعدی و از قافله شهدا جا نمانند.

وی هدف از شهادت همسر را احیا و زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی عنوان و بیان کرد: معتقد بودند باید به درجه رفیع شهادت برسند، چراکه شهادت در این راه اثرگذارتر از زنده ماندن است.

همسر شهید دهقان‌آزاد تصریح کرد: من خیلی وقت است می‌دانم که ایشان به آرزوی خود یعنی شهادت می‌رسند، بیشتر به ملکوت فکر می‌کردند و هدفشان رسیدن به قافله شهدا بود.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که در بستر بیماری بودند خواب شهید سلیمانی را دیدند گویا از ایشان قولی گرفته بود و بیان کردند آن حاجتی را که می‌خواستم از سردار سلیمانی گرفتم.

همسر شهید دهقان‌آزاد با بیان اینکه این شهید والامقام همواره منقلب بودند، گفت: به خاطر اینکه پر پر شدن خیل عظیمی از دوستانشان را دیدند و در کنار وظیفه و مسئولیتی که به عهده داشتند، خودجوش به صورت افتخاری برای جمع‌آوری شهدا از منطقه گام برمی‌داشتند و می‌گفتند بیشترین هدفم این است که همانند سیدالشهدا (ع) شهدا را جمع‌آوری کنم.

وی با اشاره سخن‌های افراد بی‌خرد که مدافعان حرم برای پول رفتند، اظهار کرد: آنها با افکار پوچشان باعث آزرده‌خاطر شدن خانواده‌های رزمندگان می‌شوند و در آخرت صد درصد متوجه خواهند شد که با این حرف‌ها قلب شهدا را جریحه‌دار کردند.

صداقت از ویژگی‌های بارز شهید دهقان‌آزاد بود

همسر شهید دهقان‌آزاد با بیان اینکه همسرم به صورت داوطلبانه در این راه گام گذاشتند، بیان کرد: شهید بزرگوار ادعای حق و حقوقی نداشتند و هیچ‌گاه به دنبال مادیات نبودند.

وی شاخص‌ترین ویژگی شهید را صداقت، اخلاق، ولایتمداری و نماز اول وقت عنوان و متذکر شد: همواره به فرزندانشان سفارش می‌کردند، بسیجی‌وار خدمت کنند و آنها را به این امر تشویق می‌کردند.

پیکر پاک یادگار دفاع مقدس، شهید مدافع حرم سردار «غلامحسن دهقان آزاد» پیش از ظهر سه‌شنبه هم‌زمان با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان لشکری و استانی و امت شهیدپرور و انقلابی استان البرز به‌صورت خودرویی از درب منزل ایشان تشییع تا گلزار شهدای امام‌زاده محمد (ع) کرج تشییع شد.