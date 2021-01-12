به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی در مراسم معارفه فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی کشاورزی لرستان، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های مهم در خصوص امنیت غذایی کشور آسیب ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

وی، افزود: بر اساس فرامین مقام معظم رهبری تغییر کاربری اراضی کشاورزی نگران کننده است و خسارت وارد شده غیر قابل جبران است.

فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی کشاورزی کشور، گفت: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشور به فکر تشکیل یگان حفاظت از امور اراضی افتادیم تا با توان ایجاد شده بتوانیم اقدامات بازدارنده را در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی انجام دهیم.

سرهنگ حسن آبادی، بیان کرد: در سطح کشور فرمانده یگان‌ها معرفی شدند و اقدامات خوبی با تعاملات دستگاه قضا انجام شده است.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده، عنوان کرد: هم افزایی و هم پوشانی دستگاه قضائی و دیگر دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری قابل تأمل است.

فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی کشور بر نقش مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: اعتقاد داریم تا زمانی که فرهنگ عمومی در خصوص جایگاه اراضی کشاورزی تغییر نکند بدون شک امنیت غذایی در خطر است.

سرهنگ حسن آبادی، بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه ١٣١ ظرف نه ماه اول سال جاری بیش از ۲۴ هزار اخبار مردمی در خصوص تغییر کاربری اراضی ثبت شده که حاصل مشارکت مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: متأسفانه احکام معوقی را از سال‌های گذشته داریم که امیدواریم در سه ماه باقیمانده همه احکام اجرایی شود.

فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی کشاورزی کشور، گفت: بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ ما می‌توانیم در خصوص مقابله با تغییر کاربری اراضی مستقیماً اقدام کنیم، همکاری دادستان و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی بسیار تأثیر گذار است.

سرهنگ حسن آبادی، تاکید کرد: نگاه و دیدگاه من این است که کمترین خسارت را داشته باشیم، یعنی قبل از ساخت و ساز آگاهی بخشی لازم به مردم صورت بگیرد.

وی بر برخورد قاطعانه با زمین‌خواری تاکید کرد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی در این خصوص با کسی تعارف ندارد، با بنگاه‌هایی هم که در حوزه تغییر کاربری اراضی تخلف کند برخورد خواهیم کرد.